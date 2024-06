Při posledních volbách do Evropského parlamentu před pěti lety se v malé české obci Vřesová zdrželi téměř všichni voliči. Volilo jen 27 lidí, pouhých devět procent.

Apatie se projevila v celé zemi: Česká republika a sousední Slovensko zaznamenaly nejnižší účast ve volbách do EU v roce 2019, a to 29 procent, respektive 23 procent. Průměr šarže byl nad 50 procenty.

Není to tak, že by bylo 424 obyvatel Vratislavi apatických – během posledních místních voleb v roce 2022 se jich zúčastnilo solidních 69 procent.

Nemyslí si, že jejich hlas bude platit pro evropské volby.

„Spousta lidí si tady myslí, že to nemá vliv na dění v Evropském parlamentu,“ řekl pětatřicetiletý František Caspar, bývalý zedník, který je místostarostou obce.

Apatie voličů v České republice a na Slovensku byla „kvůli víře, že můj hlas nic nezmění,“ řekla agentuře AFP česká eurokomisařka Věra Djurová.

Voliči „mají jiná témata, zajímají se o celostátní a místní politiku,“ dodal.

Všichni obyvatelé Vratislavi žijí ve čtyřpatrových činžovních domech, které původně sloužily jako úkryt pro rozlehlou elektrárnu přes hlavní silnici.

Většina z nich patří k silně zchudlé romské menšině v zemi a potýká se s nezaměstnaností a vysokou inflací.

„Někteří (lidé) mají dost problémů a o politiku se vůbec nestarají,“ řekl AFP místostarosta.

Nedávno odpoledne se zdálo, že někteří obyvatelé, kteří šli domů z práce na konci dne, podtrhovali jeho názor.

Všichni říkali, že jsou příliš unavení na to, aby mluvili o politice, protože po dešti se vzduchem linula vůně vaření večeře.

I když jsou Česko a Slovensko členy EU už 20 let, názor, že domácí hlasy něco změní, se podle pozorovatelů v dalekém Bruselu úplně neprosadil.

Po desetiletích totalitní komunistické vlády vytvořily tyto dvě země národ Československo až do mírového rozdělení v roce 1993.

Obě země vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a Slovensko do eurozóny v roce 2009.

„Český lid si plně neuvědomuje, že tyto volby jsou důležité,“ řekl Martin Dvořák, český ministr pro záležitosti EU.

„Je to pro ně příliš daleko, je to jiný Brusel, kterému nerozumí, nevědí, jak EU funguje,“ řekl agentuře AFP.

Petr, analytik Metropolitní univerzity Praha, obvinil z nízkého povědomí o tom, co vlastně Evropský parlament dělá.

„Lidé se necítí motivováni jít k referendu, protože mají pocit, že EU pro ně nedělá dost,“ řekl agentuře AFP.

I když ne všichni Češi a Slováci jsou euroskeptičtí, řekl jsem, že voliči byli také sklíčeni kritiky bloku ovládajícími sociální média.

V nedávném průzkumu výzkumníků Central European Perspectives 58 procent Čechů a 68 procent Slováků uvedlo, že členství v EU by jejich zemi prospělo.

Výzkumník z Univerzity Komenského v Bratislavě Pavol Babos uvedl, že slovenští voliči mají potíže přijít na to, „o čem byly volby do EU“, přičemž viní ze špatné informovanosti politiků.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metzola začátkem letošního roku přiznala, že politici v Praze nedělají dost.

„Mohli jsme to udělat lépe a to si musíme přiznat, protože pokud to neuděláme, voliči se budou utěšovat na politickém okraji, což nechceme,“ řekl.

Místostarosta ve Vřesové doufá, že volební účast poroste, protože obyvatelé uvidí výhody fondů EU ve svém každodenním životě.

Má plné ruce práce s místními záležitostmi – rozšiřováním možností bydlení ve Vratislavi a hledáním místa pro přistání vrtulníku slovenského rappera před jeho koncertem zde.

Může se pochlubit novým hřištěm a zrekonstruovanou místní hospodou a obchodem, který provozují vesničané.

„Udělali jsme to z našich vlastních prostředků,“ řekl Kasper a dodal, že vždy existoval smysl pro komunitu, protože hospodě se říkalo „naše místo“.

„Ale žádáme, když je nabídka fondů EU,“ dodal.

Vřesová v současné době provozuje dva projekty sociální péče s finančními prostředky EU.

„Najali docela dost lidí, což je skvělé,“ řekl Casper.

„Takže místní obyvatelé mohou nyní konečně jít volit, aby viděli výhody.“

