Evropa čelí Číně v Indo-Pacifiku

11. června jsem podnikl svou první zahraniční cestu po dvou a půl letech. Vzal jsem let Turkish Airlines do Istanbulu, pak do mé konečné destinace, do Prahy. V tomto malebném starobylém hlavním městě České republiky se konal pražský dialog na vysoké úrovni o Indo-Pacifiku.

Tento závazek, který zorganizovalo ministerstvo zahraničních věcí spolu s některými institucemi Evropské unie (EU), zdůraznil indicko-pacifickou strategii EU, protože prohlubuje její angažovanost v indo-pacifickém regionu s podobně smýšlejícími partnery.

Dvoudenní konference představuje mnohostranné místo, kde se mohou účastnit Evropská unie a další podobně smýšlející evropští partneři (jako jsou Spojené státy, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Spojené království), jakož i indicko-pacifické partnerské instituce, např. Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a Security Dialogue ​QUAD: Projednávání aktuálního bezpečnostního vývoje a problémů v indicko-pacifickém regionu a identifikace oblastí spolupráce.

Moje krátká diskuse o tom, jak celková síla a asertivita Číny při demontáži regionální bezpečnostní architektury upoutala pozornost mnoha evropských účastníků. Evropští diplomaté, akademici a obchodní lídři nyní zapomínají na předchozí politiku „strategické nezávislosti“ Evropské unie tváří v tvář strategické konkurenci mezi Spojenými státy a Čínou. Tato politika je založena na myšlence, že Evropa nemusí nutně stát na straně Spojených států, protože by měla plně zohlednit své vztahy s Čínou, zejména v oblasti obchodu, investic a rozvoje infrastruktury.

Během Trumpovy administrativy přimělo rychlé zhoršení vztahů mezi EU a USA mnoho členských států EU přiblížit se Číně. Nepokoje ve vztazích mezi EU a USA skutečně přiměly některé z hlavních evropských mocností, aby se více zaměřily na čínsko-evropskou spolupráci. Naštěstí Bidenova administrativa zlepšila ekonomické a diplomatické vztahy Spojených států s Evropskou unií, a to otevřelo možnosti pro další spolupráci mezi oběma stranami v mnoha oblastech.

Změna politiky EU

Evropská unie se obávala hlubších a dlouhodobých důsledků eskalující rivality mezi Washingtonem a Pekingem, když se snažila zůstat ve sporu těchto velmocí neutrální. Navzdory veřejnému prohlášení EU, že si zachová strategickou autonomii tváří v tvář konfrontaci mezi USA a Čínou, se jí však nepodařilo zbavit se svého názoru, že Čína je v 21. století „systémovým rivalem“ Evropy.

Myšlenka systematické konkurence s Čínou vzešla z rychlého hospodářského rozvoje Číny, který vedl k závislosti mnoha členských států EU na čínském obchodu, investicích, oficiální rozvojové pomoci a v poslední době na infrastrukturních projektech sponzorovaných a financovaných Pekingem. . Rostoucí závislost mnoha členských států EU na Číně a rostoucí politický a ekonomický vliv Pekingu na celém kontinentu vyvolaly poplach nejprve v Paříži, poté v Haagu a nakonec v srdci EU, Bruselu.

Ruská invaze na Ukrajinu 24. února, masivní příliv čínské ekonomické pomoci na financování sankcionované ruské ekonomiky a odmítnutí Pekingu odsoudit agresi Moskvy proti Kyjevu podtrhly konkurenční prvky, které jsou ve vztahu mezi EU a Čínou vlastní.

Evropská unie zvažovala širší důsledky války na Ukrajině v indicko-pacifickém regionu, pokud jde o soudržnost a kontinuitu čínsko-ruské aliance, její výzvu pro globální bezpečnostní pořádek a mezinárodní pořádek založený na OSN jako celek . Nakonec jsem přijal myšlenku, že ruská vojenská agrese proti Ukrajině a vojenská spolupráce mezi Moskvou a Pekingem představují systémové výzvy pro mezinárodní řád založený na pravidlech, multilateralismus a lidská práva v Evropě i v indicko-pacifickém regionu.

Evropská unie přijala Strategický kompas Evropské unie a začala provádět tuto strategii, která zahrnuje silnou indicko-pacifickou složku. Tato složka zdůraznila, že je třeba, aby EU rozvíjela partnerství a posilovala synergie s podobně smýšlejícími partnery a příslušnými organizacemi v oblasti bezpečnosti a obrany, jako je Severoatlantická aliance (NATO), strategické partnerství USA, Spojeného království a Austrálie (AUKUS). ) a QUAD.

Přítomnost Evropské unie v Indo-Pacifiku

V důsledku ruské invaze na Ukrajinu a tváří v tvář úzké strategické alianci mezi Pekingem a Moskvou již EU nezohledňuje indicko-pacifické bezpečnostní otázky, jako je spor v Jihočínském moři, krize v Tchajwanském průlivu a čínská námořní doprava. rozšíření. Jako vzdálený a abstraktní vývoj. Pro Brusel má Evropská unie v současné době jedinečnou pozici k vytvoření rozvinutého a nebezpečného regionu mezi Indo-Pacifikem.

Evropský dosah spoléhá na nástroje měkké a tvrdé síly a v poslední době na budování strategických sítí na institucionální úrovni s cílem zlepšit schopnosti kontinentu promítat sílu v indicko-pacifickém regionu. V minulosti hrála Evropská unie v politice a bezpečnostní agendě indicko-pacifických zemí nevýznamnou roli. Evropská unie však nedávno zahájila nové iniciativy a partnerství, které jí umožňují přispívat novými způsoby a oblastmi v Indo-Pacifiku.

V roce 2012 Evropská unie podepsala Smlouvu o přátelství a spolupráci s ASEAN, čímž připravila půdu pro větší evropskou účast v regionálních institucích pod vedením ASEAN. Japonsko, Indie a Austrálie se staly ústředními partnery spolupracujícími s Evropskou unií při poskytování platforem členským státům, aby mohly pokračovat v iniciativě, která vytváří významnou nezávislou evropskou stopu v bezpečnostní a vojenské oblasti v Indo-Pacifiku.

EU si klade za cíl posílit spolupráci se strategickými regionálními partnery, jako je ASEAN, a rozvíjet na míru šitá dvoustranná partnerství s podobně smýšlejícími zeměmi a strategickými partnery v indicko-pacifickém regionu.

Nastupující Marcosova administrativa v současné době upravuje svou zahraniční politiku tváří v tvář vyvíjející se bezpečnostní architektuře v Indo-Pacifiku. Je nezbytně nutné, abyste po šestileté přestávce za odcházející Duterteho vlády napravili vztahy mezi Filipínami a Evropskou unií.

Renato de Castro je členem správní rady a organizátorem programu Národní bezpečnosti a východoasijských záležitostí Stratus Institute for Alternative Solutions.