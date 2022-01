Event Guide 2022: Závod WTCR v České republice

Share on Facebook

WTCR – FIA World Touring Car Cup má odstartovat závod WTCR v České republice od 9. do 10. dubna, zde je stručný přehled toho, co můžete na Autodromu Most očekávat.

Ve 100 slovechAutotrome se poprvé připojil na seznam WTCR – FIA World Touring Car Cup v roce 2021, předtím hostil finále FIA ​​European Touring Car 2017. Autotrome se poprvé připojil na seznam WTCR – FIA World Touring Car Cup v roce 2021, předtím hostil finále FIA ​​European Touring Car 2017. Nachází se asi 70 kilometrů severně od hlavního města České republiky Prahy a na dosah německých měst Drážďany a Lipsko a bylo nastaveno, že bude hostit dva akční závody v rámci The Most World Weekend, včetně 2021 FIM Endurance Determining Round. Světový šampionát. Uspořádání dráhy nabízí úžasnou kombinaci střední rychlosti a vysoké rychlosti a vede přímo k ultra těsnému kuře pro dlouhý začátek / konec. Umístění:Tvrzova 5, 434 01 Most, Česká republika Délka trati:4,212 kilometrů Závod 1 Vzdálenost:Informace již brzy Závod 2 Vzdálenost:Informace již brzy Registrace do kvalifikace WTCR:Michael Ascona (zápas CUPRA Lyon) 1 m 38,757 s (153,5 km/h), 09/10/21 WTCR Race Lab Record:Michael Ascona (zápas CUPRA Lyon) 1 m 39,503 s (152,3 km/h), 10/10/21 Časové pásmo:GMT + 2 hodiny Informace o vstupenkách:Již brzy Letět do:Letiště Václava Havla Praha (77 km) Pobyt:Most nebo Chomutov Závodní vítězové 2021:

Závod 1:Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Závod 2:Norbert Michelis (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadron Course, Hyundai Elantra N TCR Vítězové juniorských titulů FIA WTCR 2021:

Závod 1: Luca Engler (DEU) Engsler Hyundai N Liqui Molly Racing Team, Hyundai Elantra N DCR

Závod 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR Vítězové WTCR Trophy 2021:

Závod 1: Tom Coronal (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Závod 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS Polární úroveň 2021:

Závod 1 (obrácená etapa): Peter Fulin (CZE) Full Race Academy, soutěž CUPRA Lyon

Závod 2:Michael Ascona (ESP) Zengő Motorsport, soutěž CUPRA Lyon Nejrychlejší kola 2021:

Závod 1: Nistor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Mnnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1 m 40,057 s (151,5 km/h)

Závod 2:Michael Ascona (ESP) Zengő Motorsport, soutěž CUPRA Lyon, 1 m 39,503 s (152,3 km/h)