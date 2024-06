Euro 2024 – Česká republika 1-2 Turecko: Pozdní výhra se kvalifikuje proti Rakousku, zatímco Češi litují červené karty pro Antonína Baraka | fotbalové zprávy

Turecko sehrálo zápas s Rakouskem v posledních 16 zápasech s výhrou 2:1 nad Českou republikou, což je nechalo přemýšlet, zda je kontroverzní červená karta nestála kvalifikaci.

Český tým, který si byl vědom, že ke kvalifikaci bude stačit jen výhra, vstoupil do zápasu důrazně, ale utrpěl těžkou ránu, když po 20 minutách dostal Antonín Barák druhou žlutou kartu, když se zdálo, že byl faulován.

Tým Ivana Haška bojoval dál odhodlaně a měl největší šanci prvního poločasu, když snahu Davida Juráska zblokoval Mert Junuk po přihrávce Filipa Chytila ​​do brejku.



obrázek:

Rumunský rozhodčí Stefan Kovacs ukázal druhou žlutou kartu Antoninu Baracovi už po 20 minutách



Turecko se ale v poločase přeskupilo a nakonec se ujalo vedení, když po vynikajícím zásahu Hakana Calhanoglu zůstal Jindřich Staňek bez šance z těsného úhlu.

Toto je limitovaná edice příběhu, takže tento obsah bohužel není k dispozici.



Odemkněte plnou verzi



Turecko mělo zdvojnásobit vedení poté, co Paris Yilmaz položil míč na talíř Ardu Gulerovi nízkou přihrávkou, kterou hráč Realu Madrid minul.

Za svou chybu během pár sekund zaplatil, když za Čechy vyrovnal Tomáš Souček poté, co náhradník Tomáš Sorri udržel své místo a udržel Junuka před vhazováním.



obrázek:

Tomáš Souček vstřelil vyrovnání pro Česko, když hledali východisko



Technologie videoasistenta (VAR) branku zkontrolovala a nenašla žádný problém, což tureckou lavičku rozčílilo natolik, že sudí Stefan Kovacs okamžitě varoval dva z těch, kteří sedí na lavičce.

Oba týmy si vyměnily rány v posledních 20 minutách, když Česká republika marně hledala vítězný gól, který by je prosadil, místo toho jim nezbylo nic, co by se jejich úsilím projevilo, protože gól Cenka Tosuna v přestávce zajistil Turecku vítězství.

Toto je limitovaná edice příběhu, takže tento obsah bohužel není k dispozici.



Odemkněte plnou verzi



Nyní se v úterý utkají v Lipsku s Rakouskem, přičemž vítěz tohoto zápasu se ve čtvrtfinále střetne s Rumunskem nebo Nizozemskem.

Kovácsova práce nebyla dokončena v závěrečném hvizdu, protože Chouri dostal kvůli hádce po zápase červenou kartu a napomenuti byli i Souček a Guler, čímž se celkový počet napomenutých karet zvýšil na 21 karet.

Jedná se o limitovanou edici příběhu, takže tento obsah bohužel není dostupný.



Odemkněte plnou verzi



Analýza: Šťastný Kovacs a VAR možná stáli Čechy místo

Sky Sports Ron Walker:

„Zdá se, že je to okamžik, kdy Česká republika konečně našla svůj rytmus pod vedením nového trenéra Ivana Haška, který se ujal vedení teprve ve svém sedmém zápase.

„Ale o 20 minut později se vše změnilo, když Istvan Kovacs udělil extrémně tvrdou druhou žlutou kartu Antonínu Barakovi.

„Ve stížnostech Premier League jsme viděli, že VAR nemůže zasáhnout při druhé žluté kartě – zdá se to být ještě větší nesmysl v tak krátkém turnajovém formátu, jako je tento.

„Nastavilo to tón zápasu, ve kterém Kovacs znovu vytáhl své karty 19krát, přičemž napětí pravidelně hrozilo, že se přelije, a obě strany těží z těch nejobyčejnějších výzev.

„Česká republika i přes početní nevýhodu dál bojovala a v obou poločasech se zdálo, že tým chvílemi vyhraje, až se mu v závěrečných chvílích zápasu nepodařilo dosáhnout vítězství.

„Tento zápas bude pro Haška a celou jeho zemi bolestivý dvojnásob, vzhledem k pocitu nespravedlnosti, která ho doprovázela. Nebylo tedy překvapením, že emoce po závěrečném hvizdu stejně jako ony zazněly – a také nebylo překvapením, že Kovacs vytáhl své znovu karty.“

Statistika: Příběh zápasu

Toto je limitovaná edice příběhu, takže tento obsah bohužel není k dispozici.



Odemkněte plnou verzi



Toto je limitovaná edice příběhu, takže tento obsah bohužel není k dispozici.



Odemkněte plnou verzi



Toto je limitovaná edice příběhu, takže tento obsah bohužel není k dispozici.



Odemkněte plnou verzi



Toto je limitovaná edice příběhu, takže tento obsah bohužel není k dispozici.



Odemkněte plnou verzi



Toto je limitovaná edice příběhu, takže tento obsah bohužel není k dispozici.



Odemkněte plnou verzi



Konečné výsledky šesté skupiny…