Euro 2020: Hampden dostává souhlas od 12 000 fanoušků pro každý zápas

Hampden je naplánován na hostování tří zápasů ve skotské skupině a remizoval za posledních 16

Skotská vláda schválila 12 000 fanoušků – 25% kapacity stadionu – k účasti na zápasech Euro 2020 v Hampdenu v červnu.

UEFA dala do středy 12 hostitelským městům předložit plány účasti fanoušků, přičemž některá místa se pravděpodobně změní, pokud nebudou poskytnuty záruky.

Konečné rozhodnutí představenstva pravděpodobně vyjde v pátek.

Skotsko vs. Česká republika mají začít v Hampdenu 14. června.

Na národním stadionu se také během čtyř dnů uskuteční zápas chorvatské skupiny D s Čechy. Následovat bude Chorvatsko proti Skotsku 22. června a zápas 16. kola 29. června.

Turnaj – první velké finské vystoupení Skotska od roku 1998 – se měl konat loni, než byl zpožděn kvůli koronaviru.

UEFA se snaží mít na stadionech co nejvíce fanoušků a může odmítnout města, která nemohou poskytnout záruky účasti fanoušků.

Pochopitelně budou plány v Glasgow fungovat s pochopením, že fanouškům bude umožněno vstupovat dovnitř při přísném dodržování dvou metrů vysokých pravidel sociální distancování.

O tom, zda ve městě bude mít fanouškovská zóna, bude rozhodnuto koncem dubna a UEFA bude kontaktovat držitele vstupenek na zápasy v pátek.

Podle současných plánů mohou ve Skotsku pokračovat velké akce od 17. května, ale zápasy Euro 2020 v Hampdenu v červnu jsou prvním potvrzením návratu fanoušků na stadiony ve Skotsku.

Obavy z dalších hostitelských měst přetrvávají, protože třetí vlna pandemie ohrožuje kontinentální Evropu – zejména v Německu a ve Francii dochází k nárůstu počtu případů.

Dublin – kvůli kterému se budou konat tři skupinové zápasy – Řekl to UEFA V současné době není schopen poskytnout záruky na minimální úrovni diváka.

Italská fotbalová asociace však uvedla, že římský stadión Olimpico uvítá diváky, nizozemské úřady oznámily plány umožnit 12 000 fanouškům účast na zápasech v aréně Johan Cruyff v Amsterdamu.

„Rozvířit masy po pochmurném roce“ – analýza

Korespondent BBC Scotland Sport News Chris McLaughlin

Mluvil jsem s několika opravdu nadšenými fanoušky této zprávy. Člen Tartanové armády prohlásil, že to byl jeho loňský první kus vzrušení.

Existuje také naděje, že v době, kdy hry přijdou, bude možné upravit návštěvnost. Nelze jej upravit, pokud jde o UEFA.

Jsme téměř hotoví a do pátku bychom měli vědět, jestli překročíme hranici. Strach je nyní 12 000, který na povrchu vypadá docela v pohodě, ale přesně kolik z těchto lístků si najde cestu do Tartanové armády? UEFA to bude muset vysvětlit.