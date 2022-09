Éra hojnosti může v Evropě skončit

Emmanuel Macron, muž, který stojí v čele Francie od roku 2017, pronesl na zasedání vlády zlověstný projev, než odjel ze své země na pohřeb nedávno zesnulé anglické královny.

„To, co v současné době zažíváme, je určitým druhem zásadního bodu zvratu nebo velkého převratu… Žijeme koncem toho, co by se zdálo jako éra hojnosti… konec nadbytku technologických produktů, které se zdály být vždy dostupné… konec množství půdy a materiálů včetně vody“.

Macronova vznešená prohlášení upoutala mou pozornost, protože deklarovala, upřímně řečeno, konec něčeho dobrého. Zvykl jsem si na prohlášení pákistánských vůdců, jejichž bujnost spočívá v nějaké navždy odložené budoucnosti, a přemýšlel jsem, jaká politická nutnost může francouzského prezidenta přimět k takovému prohlášení.

V Evropě to bylo samozřejmě špatné a Francouzi čelili vlastnímu přívalu přírodních katastrof v podobě požárů a záplav, které zuřivě sužovaly zemi nahoru a dolů. Na druhou stranu Evropská komise varovala, že dvě třetiny Evropy jsou ohroženy suchem, možná nejhorším svého druhu „za posledních 500 let“.

Vzhledem k tomu, že ruský prezident Putin minulý týden trval na tom, že dodávky zemního plynu do zemí NATO jsou nadále pozastaveny, Macron a jeho kolegové z Evropské unie čelí vyhlídce na přípravu mas šetřících zdroje na éru relativní bídy. V moderní době Francie a Německo nezažily zimy definované podchlazením a drkotáním zubů způsobeným nemožností vytopit dům. Ve skutečnosti jsou tyto druhy zim literárním materiálem o narůstající průmyslové revoluci spíše než o slábnoucí průmyslové revoluci.

První evropští tovární dělníci trpěli zoufalstvím, když migrovali z farmy do města, aby pracovali ve špinavých, temných dílnách a skladech, aby mohla skončit „hojná“ budoucnost, kterou Macron hlásal. Je také pravda, že tato průmyslová revoluce, o které se s oblibou hovořilo na Západě a v Evropě, byla produktem rabování, vražd a drancování po celém světě.

Evropané, kteří nebyli továrními dělníky a nebyli nijak zvlášť připoutáni k životu doma, se vydali do svých kolonií, shromažďovali a zotročovali původní obyvatele Asie, Afriky a mnoha dalších míst. Dobyté země se proměnily ve vývozce surovin – záměrně nediverzifikované ekonomické pojištění proti povstání lidí a vyhánění cizinců.

Bez Francouzů, Němců, Britů nebo Holanďanů, kteří by zboží kupovali, byly miliony hladomorů téměř jisté. Bylo to v té době a nikoho v naší netrpělivé současnosti moc netrápí sousloví „pak“.

V tuto chvíli se již francouzské továrny začaly zavírat. Nedávno The New York Times představil příběh Arca – starého výrobce skla, který má nyní kvůli šíleně vysokým cenám elektřiny problém platit za energii na provoz svých zařízení. Je ironií, že Ark vyrábí předměty, které jsou emblémem francouzské „civilizace“.

Vyrábí křišťálové sklo, sklenice na víno a flétny na šampaňské, které zdobí povýšené francouzské jídelní stoly, kde je gastronomie považována za umění, protože nevázanost byla normou. Vyrábí také další příbory a k tomu všemu „spotřebuje energii 200 000 domácností“.

V zimě 2022 bude jen málokdo schopen pokračovat ve výrobě stejným tempem. Pokud se Francouzům zdá, že je zásobování energií skromné, Britové, kteří byli zaneprázdněni zvučnými pracemi při rozloučení s 96letou královnou a dosazení nového premiéra, jsou tak špatně připraveni, že lidé už začali hromadit dříví. . . Očekává se, že účty za energii ve Spojeném království vzrostou o 80 procent.

Půjde o druhý největší nárůst v celé Evropě, přičemž největší nárůst zaznamená Česká republika. K nelibosti zastánců brexitu by nová Británie mimo EU viděla mnohem vyšší ceny než běžné země EU. Když rostou náklady na energie, rostou i náklady na všechno ostatní. Jako hra domino přenášejí náklady na energii podniky na spotřebitele.

Všichni – od michelinských restaurací v Londýně až po malé podniky po celé Evropě – už kvůli energetické krizi oznamují omezenou otevírací dobu nebo uzavření. O zemích Evropské unie se již říká, že směřují do recese, ale výpadky proudu mohou být obzvláště obtížné během vánoční sezóny, která závisí na otevření obchodů a nakupování venku, aby dosáhli zisku.

A co je důležitější, nelze se divit, jak to všechno změní charakter Evropy – samozvaného nositele civilizace a hodnot osvícenství. Promění se příslovečná temnota ve vážnější druh mocenského přechodu v krajně pravicové spiknutí, útlak bělošské nadřazenosti a konec liberální demokracie?

Výsledek zatím není znám, ale před týdnem kancelář pařížského starosty oznámila, že Eiffelova věž, která je aktuálně osvětlená do 1:00, se setmí zhruba o hodinu dříve. Stejně tak všechny ostatní městské budovy v Paříži, včetně pyramidové části Louvru.

Kdysi dávno se mě jeden západní návštěvník Karáčí zeptal, proč je všechno tak slabě osvětleno. Pamatuji si, že jsem byl překvapen, protože na mě bylo tolik světel. Později jsem pochopil, že ani ta nejjasnější světla v Karáčí se nemohou rovnat výkonu vždy osvětlených evropských ulic a silnic. Tuto zimu se to má změnit.