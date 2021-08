Energetická nerovnováha Země odstraňuje téměř veškeré pochybnosti o změně klimatu způsobené člověkem

Po celá desetiletí byl energetický systém Země mimo kontrolu.

Stabilita zemského klimatu závisí na jemné rovnováze mezi množstvím energie, kterou planeta absorbuje ze slunce, a množstvím energie, kterou Země emituje zpět do vesmíru. Ale tato rovnováha se v posledních letech roztřepila – a nerovnováha roste, uvádí list zveřejněný ve středu v Úředním věstníku. Nature Communications Magazine.

Změny v energetickém systému Země mají zásadní důsledky pro budoucí klima planety a chápání změny klimatu lidstvem. Zjistili to vědci z Princetonské univerzity za výzkumem Je méně než 1% šance, že ke změnám došlo přirozeně.

Zjištění podkopávají hlavní argument, který používají lidé, kteří nevěří, že za převážnou část klimatických změn je zodpovědná lidská činnost, aby vysvětlili trendy v globálním oteplování, což ukazuje, že energetickou nerovnováhu planety nelze vysvětlit pouze přirozenými variacemi Země.

Výzkum také poskytuje důležitý pohled na to, jak emise skleníkových plynů a další důsledky klimatických změn způsobených člověkem ovlivňují rovnováhu planety a vedou ke globálnímu oteplování, stoupání hladiny moří a extrémním povětrnostním událostem.

„Se stále více změnami na planetě vytváříme tuto nerovnováhu, kdy máme v systému přebytek energie,“ řekl Shiv Priam Raghurman, postgraduální student atmosférických a oceánských věd na Princetonské univerzitě a hlavní autor studie. . „Tento přebytek se projevuje jako různé příznaky.“

emise oxidu uhličitého, metan A další skleníkové plyny z lidské činnosti zachycují teplo v atmosféře, což znamená, že planeta absorbuje infračervené záření, které by se normálně uvolňovalo do vesmíru. Tání mořského ledu, měnící se oblačnost a rozdíly v koncentraci drobných atmosférických částic nazývaných aerosoly – všechny ovlivněné změnou klimatu – také znamenají, že Země odráží méně slunečního světla zpět do vesmíru.

“Neexistuje žádná taková rovnováha mezi energií přicházející ze slunce a energií, která vychází,” řekl Raghurman. „Otázka zní: Jsou to přirozené planetární rozdíly, nebo jsme to my?“

Vědci pomocí satelitních pozorování v letech 2001 až 2020 zjistili, že energetická nerovnováha Země se zvyšuje. Poté použili řadu klimatických modelů k simulaci účinků na energetický systém Země, pokud by z rovnice byly vyloučeny změny klimatu způsobené člověkem.

Vědci zjistili, že přirozené výkyvy samy o sobě nemohou vysvětlit trend pozorovaný po dobu 20 let.

„Bylo téměř nemožné – méně než 1 % šance – že tak velké zvýšení nerovnováhy bylo způsobeno oscilacemi a změnami Země,“ řekl Raghurman.

Studie se zaměřila na příčinu a následek, ale Raghurman uvedl, že zjištění mají zásadní sociální a politické důsledky.

Oceány uchovávají téměř 90 procent přebytečného tepla planety, což způsobuje stoupání hladiny moří a může vést ke vzniku hurikánů a dalších extrémních povětrnostních jevů. Zbytkové teplo je absorbováno atmosférou a Zemí, což zvyšuje povrchové teploty Země a přispívá k tání sněhu a ledu.

Pokud energetická nerovnováha Země nadále poroste, důsledky, které jsou již dnes pociťovány, se pravděpodobně ještě zhorší, řekl Norman Loeb, fyzik z Langley Research Center NASA v Hamptonu ve Virginii, který se do studie nezapojil.

„Uvidíme vzestup teplot, vzestup hladiny moří a další tání sněhu a ledu,“ řekl Loeb. “Všechno, co vidíte ve zprávách – lesní požárySucha – zhoršují se, když přidáte více tepla. “

Loeb vedl společnou studii NASA a Národního úřadu pro oceán a atmosféru, která zjistila, že energetická nerovnováha Země se v letech 2005 až 2019 téměř zdvojnásobila. Papír byl publikován minulý měsíc v Journal of Geophysical Research Letters.

Loeb řekl, že Princetonská studie potvrzuje, co bylo prokázáno v jeho vlastním výzkumu, který použil 14 let pozorování ze satelitních senzorů a řady nástrojů v oceánu. Dodal, že lidské činnosti, nebo to, co je známé jako antropogenní vliv, mají nepopiratelný dopad, ale je také možné, že určitou roli hrají některé přirozené rozdíly. Například některé planetární oscilace mohou fungovat v cyklech, které trvají mnoho desetiletí, což může ztěžovat detekci otisků prstů změny klimatu.

Řekl: „Vliv člověka tu rozhodně je, ale oceán je významným hráčem v oblasti klimatu a pracuje v mnohem pomalejších časových měřítcích. V ideálním případě opravdu chcete, abyste mohli tato měření provádět po dobu 50 let a více.“