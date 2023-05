Emisní limity EU pro automobily budou posunuty od osmi členů – Doc

BRUSEL 22. května (Reuters) – Francie, Itálie a Česká republika patří mezi osm zemí, které oslabují nové emisní limity EU pro automobily.

Země EU a zákonodárci se připravují na jednání o nařízení Euro 7, které od roku 2025 zpřísní emisní limity vozidel pro znečišťující látky včetně oxidů dusíku a oxidu uhelnatého.

Ve společném dokumentu zaslaném ostatním členům EU, který viděla agentura Reuters, osm zemí uvedlo, že zcela zruší některé části zákona, včetně zákazů výfukových emisí.

„Jsme proti novým pravidlům pro emise výfukových plynů (včetně nových požadavků na testování nebo nových emisních limitů) pro osobní automobily a dodávky,“ uvedl dokument podepsaný Francií, Itálií, Českou republikou, Bulharskem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem a Slovenskem. .

Země uvedly, že limity by donutily výrobce automobilů investovat do zlepšení výfukových emisí, což jsou peníze, které by bylo lepší vynaložit na vývoj vozidel s nulovými emisemi.

Dohromady by tyto země měly dostatek hlasů, aby návrh zablokovaly.

Evropská komise tvrdí, že – což se týká pouze nových vozidel, nikoli těch, která již jezdí – je potřeba ke snížení zdraví škodlivých emisí a zabránění takzvanému skandálu dieselgate, kde společnosti podvádějí pravidla.

Zákon by zpřísnil testování emisí a požadoval, aby výrobci automobilů používali palubní systémy monitorování znečištění.

Země včetně Itálie a České republiky jsou domovem velkého automobilového průmyslu a postoj vlád je v souladu s kritikou některých automobilek Euro 7.

Česká automobilka Škoda varovala před ztrátou 3 000 pracovních míst, pokud se plán uskuteční, zatímco generální ředitel Stellandis (STLAM.MI) Carlos Tavares označil komponenty Euro 7 za „neužitečné“.

Zákon bude poprvé regulovat také znečištění z brzd a pneumatik.

Osm států usilovalo o další změny, včetně pozdějšího data, kdy pravidla začnou platit.

EU se již dohodla, že do roku 2035 musí mít všechna nová auta prodávaná v bloku nulové emise CO2. Zákon byl definitivně schválen letos po zamítnutí ze strany zemí, včetně Německa, které osvobozovaly vozy s elektrickým pohonem.

Zpráva Kate Abnett; Střih Alexander Smith

