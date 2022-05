Eminem, Jack White, Tami Impala, Stevie Nicks budou TCB

Kompletní sestava umělců proElvisiSoundtrack – ačkoli neexistují žádné skutečné skladby, které hrají – byl odhalen mezi těmi, kteří se na albu zajímají o podnikání. EminemA zkrocení impalyStevie Nicks Jack White A Jasmine Sullivan.

Několik jmenovaných umělců bylo již dobře známo, včetně Casey Musgraves, která na červeném koberci Met Gala řekla, že pro film představí „Can’t Help Falling in Love“; Maneskin, jehož verze „If I Can Dream“ byla použita v nedávném traileru; a Doja Cat, jejichž album „Vegas“ vyšlo jako první singl alba.

To ale stále ponechává prostor pro spoustu překvapení v pondělním oznámení. Kromě výše zmíněných skupina zahrnuje CeeLo Greena, který je uveden jako spolupracovník Eminem na jejich Mystery Track; kombinace Swae Lee a Diplo; a Chris Isaac a Benno, mezi ostatními.

Dosud nebylo prozrazeno, kolik z těchto písní zazní ve filmu, nad závěrečnými titulky nebo jinde, nebo zda se nejedná o projekt „doprovodného alba“. Ale seznam umělců zahrnuje také několik členů obsazení, jejichž příspěvky budou pravděpodobně vidět a slyšet na obrazovce, včetně Austina Butlera (který hraje titulní roli), Yoly (která hraje sestru Rosettu Tharp) a Garyho Clarka Jr. . . (Arthur „Bigboy“ Crudup), Shonka Dukereh (Big Mama Thornton), Alton Mason (Malý Richard) a Kodi Smit-McPhee (Jimmie Rodgers).

Ne všechny z nich budou úplně nové nahrávky. Nejvyšším účtem na kresbě je Elvis Aaron Presley (prostřední jméno je výrazně zahrnuto, ačkoli nikdy nebylo součástí jeho účtu). Zesnulý Rufus Thomas, který zemřel v roce 2001, je také uveden jako akcionář.

Pro soundtrack nebylo stanoveno žádné datum vydání, i když je velmi pravděpodobné, že vyjde ve stejný den jako film Baz Luhrmann, který si sám režíroval, který měl široké uvedení 24. června.

Od těch, kteří film sledovali, nebylo mnoho předběžných zpráv, ale rodina Presleyových vyvolala znatelný zájem. v setkání s rozmanité V Cannes (kde má mít film premiéru) Elvisova vnučka Riley Keough řekla: „Prvních pět minut jsem cítila, kolik práce Buzz a Austin dali, aby to dali do pořádku. Vzbudilo to ve mně emoce. hned. Začal jsem pět minut brečet a nepřestal jsem. V té době pro naši rodinu začíná tolik rodinných traumat a generačních traumat. Cítil jsem se tak poctěn, že tak tvrdě pracovali, aby získali jeho jádro, aby pocítili jeho jádro. Austin to zachytil tak krásně.“

Předtím Lisa Marie Presley na Twitteru napsala: „Dovolte mi, abych vám řekl, že to není nic menšího než úžasné. Naprosto nádherné. Austin Butler krásně nasměroval a uchopil srdce a duši mého otce. Podle mého skromného názoru je jeho výkon bezprecedentní a nakonec předvedený s přesností. a respekt… Děkuji vám, že jste to uvedli na pravou míru tak hlubokým a uměleckým způsobem.“

