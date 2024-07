Elzinga byl šestý a Reisulis osmý na MXGP České republiky

Talentované duo Monster Energy Yamaha Factory MX2 Rick Elzinga a Karlis Reisulis skončilo šesté a osmé na rychlé a zběsilé MXGP České republiky. Oba jezdci si užili spoustu času na ostrém konci pole v Lokti, Elzinga se vrátil do formy a Reisulis předvedl vynikající finiš ve 13. kole mistrovství světa MX2.

Loketská závodní trať v České republice byla připravena k dokonalosti a poskytovala dostatek čar, kterými jezdci projížděli. MXGP Round 13 má mnohem tvrdší než obvyklý závodní povrch, s horkým počasím a několika podpůrnými třídami. Elzinga a Reisulis však v obou závodech na náročném okruhu zaujali.

Elzinga, který se chtěl vrátit do formy po cestě do Indonésie na 11. a 12. kolo kampaně 2024, završil silný víkend v Lokti, když skončil pátý v kvalifikačním závodě MX2. V prvním závodě pak Nizozemec odstartoval třetí a po dlouhém závodění v první pětce projel cílem jako šestý.

Ve druhém závodě Elzinga nedokázal zopakovat svůj skok z prvního závodu a dokončil úvodní kolo na devátém místě. Ve druhém kole byl 44 osmý poté, co Oriol Oliver havaroval, a poté se zaměřil na umístění v první pětce. Když se závod blížil k závěru, 21letý závodník předjel týmového kolegu Reisulise o šesté místo, ale ztráta na páté místo byla příliš velká na to, aby se překonal. Elsinga skončil opět šestý a celkově šestý, aby si udržel sedmé místo v hodnocení mistrovství světa MX2.

Reisulis pokračoval ve své vzestupné trajektorii v České republice a od přechodu na MX2 se každým kolem zlepšoval. Poté, co Lotyš získal bod za 10. místo v kvalifikačním závodě MX2, přenesl si tuto dynamiku do prvního závodu a i přes menší havárii skončil opět desátý.

Ve snaze zlepšit svůj výsledek v prvním závodě ve druhém závodě dne skončil 47er po dvě kola druhý, než se propadl na třetí místo. Jak závod postupoval, Reisulis se dál probojovával do první pětky, než se propadl na sedmé místo, se čtyřmi koly před Elsingem. Sedmé místo talentovaného mladíka nicméně znamenalo nejlepší závodní výsledek jeho kariéry v MX2, což bude nepochybně šokující a posilující sebevědomí.

Příští víkend, kdy mistrovství světa MX2 míří do 14. kola na hluboké pískové dráze v belgickém Lommelu, se Elzinga i Reisulis pevně soustředí na budování svých výsledků v České republice.

Klikněte zde pro všechny výsledky z MXGP České republiky.

Rick Elzinga

6. MXGP České republiky, 30 bodů

7. pořadí šampionátu MX2, 382 bodů

„Jsem opravdu spokojený s pokrokem, kterého jsem od Indonésie dosáhl, celkově to byl dobrý víkend. V prvním závodě jsem měl štěstí, protože byl restartován a byl jsem třetí s Corlissem na čtvrtém místě, než jsem se velmi rychle posunul na druhé místo. Ale tlačil jsem trochu moc, nakonec jsem ztratil tempo a sklouzl jsem zpátky na šesté místo. Můj start ve druhém závodě nebyl skvělý, ale moje jízda byla skvělá. Měl jsem dobrou rychlost, našel jsem tok a byl jsem schopen tlačit všechny moto. Tento víkend jsme udělali dobrý pokrok a děkujeme týmu za podporu.

Carlisle Reisulis

8. MXGP České republiky, 25 bodů

21. pořadí šampionátu MX2, 69 bodů

„Byl to pro mě v Lokti opravdu dobrý víkend a věci se ubírají správným směrem. V prvním závodě jsem havaroval s jiným jezdcem a cítil jsem se opravdu dobře, ale byl jsem rád, že jsem skončil 10.. Ve druhém závodě jsem měl skvělý start a chvíli jsem běžel na druhém místě a bylo to velmi Bylo to dobré, ale ke konci jsem byl trochu unavený Celkově byl můj pokrok ve třídě pozitivní a těším se na Lommel příští víkend.