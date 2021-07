Elon Musk odhaluje nejnovější bezpilotní loď SpaceX, která má rakety znovu získat

Generální ředitel Elon Musk zveřejnil první oficiální video filmu A Shortfall of Gravitas (ASOG), nejnovějšího člena flotily „autonomních dronových lodí“ SpaceX.

Ze zcela vizuálního hlediska představuje dronová loď ASOG zásadní odklon od starších sourozenců Stačí si přečíst pokyny (JRTI) a Samozřejmě tě stále miluji (OCISLY). Zatímco jak JRTI, tak OCISLY rozšířili své čluny řady Marmac 300 s obdélníkovými křídly a řadou přídavků pohonné jednotky a pohonu do velkého počtu instalovaných přepravních kontejnerů, zdá se, že dronová loď ASOG je výrazně vylepšena. Tento postup postupného zlepšování je nedílnou součástí SpaceX Způsob práce A ASOG pravděpodobně představuje vyvrcholení let poučení ze 76 posílených pokusů o zotavení a 66 úspěšných přistání.

Asi nejdůležitější je, že Musk říká, že ASOG by mohl být s první plně automatizovanou bezpilotní lodí SpaceX – potenciálně schopnou pohánět se do a ze zotavovacích oblastí a zabezpečovat pozemní boostery Falconu bez praktického lidského zásahu.

Fyzicky se dronová loď ASOG zdá být o něco elegantnější a vylepšenější než její sourozenci. Na ASOG je velké množství dalšího vybavení potřebného k přeměně člunu na „bezpilotní loď“ stabilněji a nepřetržitěji zapouzdřeno v ocelových bunkrech, zatímco JRTI a OCISLY mají v lodích na palubách rozptýlené generátory, napájecí zdroje, počítače a komunikační zařízení kontejnery.

Octagrabber je docela v pohodě, když drží B1061, jak se dostává do přístavu. Opravdu doufám, že to napravíte a znovu použijete pro další misi posádky. pic.twitter.com/gepOW2HMUc – Farielle (@FarryFaz) 19. listopadu 2020

Bezpilotní loď OCISLY a Falcon 9 Booster B1058, říjen 2020. (Richard Engel)

Bezpilotní loď ASOG, červenec 2021. (SpaceX)

Ve společnostech JRTI a OCISLY jediná skutečná ochrana proti výbuchu přistávajícího posilovače Falcon a hrozbě poškození zařízení dopadajícího na volném moři pochází ze dvou úhlových ocelových deflektorů. ASOG naproti tomu vypadá jako opevněný tank v boji s prakticky žádným rozeznatelným vybavením pod černými ocelovými kuklami a brněním. Jinými slovy se zdá, že ASOG byl navržen tak, aby odolal intenzivním raketovým výbuchům a volnému moři.

Kupodivu je úhlová přistávací plocha ASOG také o něco menší a užší než pravoúhlé na JRTI a OCISLY. Kromě toho byla drtivá většina dalšího vybavení ASOG instalována na zadní konec bezpilotní lodi, což zjevně vedlo k záměrně asymetrickému rozložení zatížení paluby.

Toto designové rozhodnutí lze spojit s Muskovým údajem, že ASOG je prvním SpaceX opravdu Autonomní bezpilotní loď. Zatímco jak JRTI, tak OCISLY jsou schopni zůstat nezávisle na jednom konkrétním místě poté, co byli vytaženi na moře a připraveni týmem techniků, ASOG může být schopen cestovat po moři několik set mil, zotavit se a zabezpečit Falcon Booster pomocí robota Octagrabber a poté se vraťte do Port Canaveral, abyste vyložili raketu, aniž by se na dronovou loď nalodila jedna osoba.

Teoreticky, pokud by byla dosažena úplná autonomie dronové lodi ASOG, mohl by SpaceX snadno ušetřit 1 milion dolarů nebo více za návratnost posilovače. Zůstává však vidět, zda je SpaceX ve skutečnosti v okamžiku, kdy by mohlo dojít k zotavení na moři opravdu Automaticky, jak je popsáno výše. Nedostatek Gravitas je v současné době na cestě k dosažení Port Canaveral ve čtvrtek večer 15. července.

Elon Musk odhaluje nejnovější bezpilotní loď SpaceX, která má rakety znovu získat