Elijah Burns z Trade díky svému času v zámoří nastavuje rekordy v zápasech

Zatímco vítězství Elijaha Burnse v loňském týdnu v zápasovém šampionátu na státním zápase v Maconu nemusí být tak dramatické jako jeho vítězství před rokem, šéf obchodu je stále velmi spokojený s jeho výkonem.

Po rozhodnutí 6-0 nad Brinkley-Wilbanks Tryon ve finále o hmotnosti 220 liber ve třídě A si Burns připsal svůj třetí státní šampionát ve dvouhře a navždy si vyryl své jméno v obchodních záznamech. Bohužel pro obchod vypršela sedmiletá smlouva tygrů s korunou třídy A, když skončili třetí za Mt. Pisah Christian Trion.

„Je to dobrý pocit,“ řekl Burns, který dokončil svou středoškolskou kariéru s číslem 124-18. „Očekával jsem své třetí vítězství, takže to nebylo opravdu velké překvapení, ale přesto je dobré se třikrát pozastavit.“

V elitní společnosti

V roce 2020 si Burns zajistil svůj druhý státní titul s tolik potřebnou opravou, která umožnila – pouze o 1,5 bodu – obchod rozšířit státní titulní sérii s úzkým vítězstvím nad Tryonem.

Ačkoli Tigers v historii školy propagovali řadu seznamů titulů třikrát až čtyřikrát, trenér obchodu Kendall Love oznámil svůj obdiv k Burnsově biografii.

„Máme dvě ze čtyř hodin a šest nebo sedm třikrát,“ řekla Love, která naznačila, že Burns skončil jako nováček čtvrtý na 182 liber. „Není pochyb o tom, že je to obrovský úspěch. Říkám lidem pořád, že musíš být opravdu dobrý, abys byl čtyřnásobným časovačem, a proto je v Gruzii jen 32 lidí.“

„Totéž platí pro trojnásobný časoměřič. Zápas je gymnastika a překvapivě trvá až tři sezóny tohoto druhu práce. Musíte mít i trochu štěstí, abyste to zvládli, ale v elitní společnosti vyhrál tři.”

K Burnsovi se přidal i jeho kolega Jake Fritz, který porazil Tannera Bevinsa z Wesleyanu 14: 2, aby získal šampionát 285 liber ve třídě A. Jediným dalším zápasníkem v aténské oblasti, který letos získal třetí státní titul, byl Josh Kincaid z okresu Madison, který vyhrál mistrovství třídy 4A za 138 liber.

“Uniknout”:Dětská mozková obrna nezastaví tohoto zápasníka z Madison County.

Dlouhá cesta k obchodu

Kromě toho, že je jedním z nejvíce zdobených zápasníků ve státě, rodák z Indiany – syn Jessicy a Davida Burnse – má také jeden z nejunikátnějších dramatických příběhů, když se po třech letech přestěhoval se svou rodinou jako nováček žít a soutěžit v Evropě.

„Eliášův otec pracoval s Amazonem a žil v České republice, než se sem přestěhovali,“ řekla Love. „Několik let zápasil s volným stylem a řecko-římsky, než vstoupil do obchodu. Je to skvělý zápasník v horní části těla, protože to je vše, co udělal, než se vrátil do Spojených států.“

“Můj otec je bývalý voják a strávil několik let v zámoří, když vystoupil z armády,” řekl Burns. Pracoval ve společnosti Amazon, která vybudovala továrnu v České republice. Přestěhovali jsme se tam zažít tuto kulturu.

“Zápas v Evropě po dobu tří let ze mě udělal lepšího zápasníka. Dokázal jsem trénovat s českým národním týmem, když jsme tam byli, a to mě opravdu udělalo zápasníkem, kterým jsem dnes.”

Když nastal čas, aby se rodina Burnsových přestěhovala do Spojených států, obchod byl na radaru.

„Trenér Loew je hlavním důvodem, proč jsme se tam přestěhovali,“ řekl Burns, jehož 13letý bratr Gabriel byl mistrem Evropy a do podnikání vstoupí za dva roky. „Podívali jsme se na mnoho různých škol, ale do obchodu nás přivedl zápas.“

Love – který řekl, že Burnsův přechod z Prahy do obchodu byl usnadněn hraním fotbalového týmu – si téměř okamžitě uvědomil, že nový hráč z druhé strany světa bude hlavní součástí bohatství tygřího zápasu .

„Už v té době jsem to věděl,“ řekla Love. “To bylo, když všichni tady byli venkovským šampiónem. Bez ohledu na to, kdo s ním byl spárován v zápasnické místnosti, byl to pro něj těžký zápas. Dá se říci, že si na to zvykl zápasením se seniory a mládežnickým klubem v Evropě,” ale věděl jsem to, protože byl zavěšen. S našimi kamarády by to bylo něco zvláštního. “

Dědictví pokračuje:Jeffersonův Kyle Bird vyhrál čtyři zápasnické tituly. Pokračuje ve svém odkazu jako trenér

Fotbal nebo zápas?

Byl to nezapomenutelný školní rok pro Burnse, protože byl jedním z nejlepších hráčů fotbalového týmu Commerce, dosáhl 11-2, poprvé po více než 15 letech vyhrál mistrovství regionu a dosáhl čtvrtfinále A Public Státní kvalifikace. Burns byl prvním týmem All-Region 8-A pro jeho výkon loni na podzim.

Do Burnsova seznamu úspěchů se přidal dva týdny před zápasem v Appalachii, kde se připojí k bývalým zápasníkům v oblasti Athény Dawsonovi Batesovi (Jefferson) a Cody Bondovi (Madison County). Existovala prchavá představa, že by Burns mohl pokračovat ve své univerzitní fotbalové kariéře, ale nakonec se rozhodl, že dá přednost zápasu.

“Přemýšlel jsem o fotbalu a dokonce jsem vytvořil skvělý film,” řekl Burns a dodal, že kromě Appalachie dostal nabídky z centra Michiganu, Colorada a Kalifornie. „Ale já jsem vyrostl v zápase. Můj otec zápasil v Akademii leteckých sil a já zápas miluji. Je to sport, který nikdy nepřestanu praktikovat.“

„Myslím si, že Elijah určitě bude mít příležitost hrát na další úrovni,“ řekl Michael Brown, fotbalový trenér Tigers, jehož syn Sami skončil druhý v první divizi v kategorii 195 liber. „Byl to pro nás skvělý rok a opravdu se etabloval jako síla na obranné frontě a hrál za nás opravdu dobře na zádech velmi dobře … Je velmi talentovaný a je to dítě, kterému se letos opravdu dařilo . “

Burns také opustí obchod s hrstkou školních záznamů ve vzpírání. Školní známku umístil na bench press (385 liber), dřep (550 liber), mrtvý tah (695 liber) a trhnutí (305 liber).

Láska řekla: „Je to silné.“ „V posilovně má spoustu záznamů. Je to velmi silné a pracovité dítě, které má skvělé wrestlingové zázemí. Když se vzorec spojí, můžete být velmi výjimeční.“

“Vypadá to, že tu byl navždy,” zavtipkoval Brown. „Je to úžasné, pracovité dítě v posilovně a je to jeden z těch kluků, kteří opravdu měli skvělý rok v promoci. Jako trenéra vás opravdu baví vidět, jak se tito lidé časem rozvíjejí a stávají se takovými hráči, kteří mohou během hry. Je to zábavné dítě v našem programu. “

Čas, který Burns tráví každý den na střední škole, se prodlužuje a zkracuje a starší se ohlíží za svým časem obchodováním se spoustou šťastných vzpomínek.

Řekl: „Jsem velmi šťastný z toho, jak se věci vyvíjejí.“ „Bude mi to chybět, ale nemůžeš ovládat čas. Doufám, že dokážu ovládat čas, protože se vrátím na začátek a začnu znovu. Nic nezměním. Bavilo mě, jak věci fungovaly, a bavily mě lidi, které jsem potkal a místa, která jsem navštívil. Kdybych mohl, udělal bych to jednou. “Jiné a já nezměním ani jednu věc.”

Všichni zdravíme draka

Jefferson skóroval svůj první státní šampionát před dvěma lety a nyní má 19 titulů státních týmů za posledních 21 let. Tím, že drak získal korunu třídy 4A, získal nejvyšší celkové skóre ze všech týmů (265) a získal největší rozpětí vítězství (88 bodů) v jakémkoli hodnocení.

S osmi finalisty ve státním finále měl Jefferson tři státní šampiony, pět finalistů a jedno třetí místo. Mezi hrdiny byli Chaz MacDonald s váhou 106 liber, Davis s hmotností 113 liber a Luke Cochran s hmotností 170 liber.

Vraťte zlato domů

Kromě tří jednotlivých státních šampionů z Jeffersonu a dvou z obchodu přivezlo státní zlato z Maconu domů dalších pět zápasníků z oblasti Atén.

North Oconee a Oglethorpe County měli po dvou – Beau Branand (132 liber) a Sam Johnson (113 liber). Ze Severního Oconee, kde Titáni obsadili druhé místo v kategorii 4A, Bryan Valladares (113 liber) a Shane Watson (138 liber). ) Z okresu Oglethorpe, který se umístil na třetím místě v kategorii 2A.

Branand, který je mladý, získal svůj druhý státní titul a v roce 2020 získal titul 120 liber.

Madison County Josh Kincaid vyhrál šampionát třídy 4A za 138 £, čímž získal třetí titul v řadě. Skončil runner-up jako nováček a vyhrál šampionáty ve druhém ročníku (113 liber), juniorů (126 liber) a seniorských sezónách.