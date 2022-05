Elden Ring ztrácí téměř 90 % svých souběžných hráčů na Steamu

Elden Ring zachytil svět, když byl vydán, a přestože je starý asi 3 měsíce, humbuk kolem něj nepolevuje. Elden Ring mohl být odstraněn z nejprodávanějšího webu hry na Steamu, ale komunita nevykazuje žádné známky nečinnosti.

Speedruns, no-hit a podobně jsou téměř tradicí, která obklopuje hry FromSoftware, další tradicí je, že si hráči ve svých hrách vytvářejí vlastní sestavení, aby překonali různé náročné výzvy nebo pro ně výzvu dokonce zvýšili.

Elden Ring není výjimkou. Ve skutečnosti je to Elden Ring, který nejvíce podpořil tuto tradici, a to je to, co udrželo hru v síle, přestože vyšla v únoru.

Navzdory tomu, jak dobrá hra je, na konci dne přijde chvíle, kdy musí viset nad hlavou. Zatímco Elden Ring je stále silný a nedávno dosáhl milníku prodeje více než 13 milionů kopií hry po celém světě, začíná vykazovat známky slábnoucího zájmu ze strany hráčů, což lze vidět na Herní statistiky V obchodě Steam, podle SteamDB.

Jak je vidět z výše uvedeného grafu, Elden Ring od svého vydání zaznamenal neustálý pokles počtu souběžných hráčů. Krátce po svém vydání dosáhl svého historického vrcholu pro souběžné hráče 952,523 na Steamu.

Od té doby však došlo k trvalému poklesu, protože aktuální počet souběžných hráčů je v době psaní tohoto článku 91,345.

Výše uvedená čísla poskytují mnohem jasnější rozdělení pro hráče Elden Ring. Největší počet souběžných hráčů zaznamenala hra v březnu, která prudce klesla 59,49 % V dubnu pak v květnu.

Ke každé z těchto hodnot mohlo přispět několik faktorů. Elden Ring zaznamenal od svého oznámení poměrně velký humbuk a přilákal mnoho nových hráčů do her FromSoftware, což významně přispělo k jeho historickému vyvrcholení.

Vzhledem k tomu, že tuto hru hráli mnozí, musela ze hry přijít velká částka, protože to není podle jejich vkusu nebo pro ně dokonce příliš obtížné. Dalším faktem je, že mnozí možná sledovali vše, co hra nabízí, a jednoduše ji přestali hrát.

To ale neznamená, že by hra fungovala špatně. Aktuální počet souběžných hráčů se velmi blíží historickému 24hodinovému maximu 99327což posiluje přesvědčení, že hra stále přitahuje pozornost velkého množství hráčů.

Velký podíl na tom má šílené množství znovuhratelnosti a stavební rozmanitosti, kterou Elden Ring nabízí. S velkým množstvím bossů a nepřátel si mnoho hráčů vzalo na sebe výzvy, které je musí překonat, pro které vymýšlejí a používají herní mechanismy k vytváření nejrůznějších struktur, aby překonali své výzvy.

Bez ohledu na to je hra mistrovským dílem, pravděpodobně hrou roku a pokles hráčské základny u takových her se zdá být zcela normální.

Hra také čas od času dostává záplaty a opravy, díky nimž se k ní komunita vrací, aby mohla zažít změny, a vzhledem k pochybnostem o budoucích rozšířeních hry by se počet souběžných hráčů mohl exponenciálně zvýšit, pokud je vydají. To je však plně na společnostech FromSoftware a BANDAI NAMCO Entertainment.