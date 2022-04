Elden Ring speedrunner vytvořil nový běžecký rekord za méně než 9 minut

s hrou velikost elden prstenJe hrozné slyšet, že ji někdo může zmlátit za méně než 30 minut. No, to je stará zpráva. The speedrunner s prvním závodem pod 19 minutPublikováno Distortion2 Další rekordní běh!Zápas porazil za necelých devět minut.

Výše jsme zahrnuli skvělé přehrávané video, Což překonalo víkendový rekord pod 13 minut.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rychlý no% a „neomezený“ sprint, všechno jde, když se rychle dostanete do hry. To znamená, že existuje mnoho mezer, kde Distortion2 proniká za hranice světa, aby se rychle dostal do koncových oblastí. Záznam není součástí speedrun.com Zatím jen tak, ale mělo by to přijít brzy. Sprinteři nadále soutěží elden prsten Rychlost je ve všech kategoriích, některé používají závady a některé ne.

Distortion2 se vyhýbá boji a místo toho uhýbá nebo obchází nepřátele úplně. Je to skvělá práce, která vyžaduje kombinaci technických dovedností a výzkumu; Streamující závodník strávil hraním hry desítky hodin. Abyste se rychle obešli, Distortion2 dělá spoustu vynechaných klipů, někdy spárovaných s rychlým restartem hry.

elden prsten Vyšla koncem února a ve hře je stále co najít. Kdo ví, co přinese sprinterská komunita příště? Například Distortion2 zde nekončí: myslí si, že 7minutový běh je také možný a budou se o to snažit.