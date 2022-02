Elden Ring na Steamu stále roste

Elden Ring už od svého uvedení 25. února ovládl herní arénu a minimálně na Steamu je jen čím dál tím populárnější.

podle dat SteamDBOd svého vydání dosáhl Elden Ring každý den rekordního maximálního počtu souběžných uživatelů. Přes 764 000 hrálo Elden Ring 25. února, následovalo přes 861 000 další den a přes 891 000 další den.

Nejvyšší počet souběžných uživatelů Elden Ring je 891 638, což jej řadí na sedmé místo v seznamu všech dob za New World, Cyberpunk 2077, Dota 2, Counter-Strike: GO, Lost Ark a PUBG: Battlegrounds na první místo.

Ale rychle se blíží k šestému místu. Elden Ring má v současné době 21 996 souběžných uživatelů, kteří vrcholí za New World, což znamená, že pokud bude trend pokračovat a bude jej hrát více lidí dnes, 28. února, mohl by se posunout v seznamu výše. To může být těžké zjistit – všední dny mívají nižší počet hráčů než víkendy – ale je stále pravděpodobnější, že se to sníží.

Elden Ring je v současné době jednou z nejlépe hodnocených her v nedávné historii s 97 hrami na Metacritic, čímž se řadí vedle The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Grand Theft Auto V, Metroid Prime a dalších.

V naší recenzi 10/10 IGN uvedlo: „The Elden Ring je masivní iterací toho, co FromSoftware začal se sérií Souls, přináší své neúnavně náročné bitvy do ohromujícího otevřeného světa, který nám dává svobodu zvolit si vlastní cestu.“

Chcete-li provést tyto volby s nejlepšími dostupnými informacemi, prohlédněte si naši příručku obsahující vše, co byste mohli o Elden Ringu vědět, včetně sběratelských míst, strategií šéfů a dalších.

Ryan Dinsdale je překladatel na volné noze v IGN, který si občas vzpomene na tweet @thelastdinsdale.