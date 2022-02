Elden Ring láme rekordy Dark Souls na Twitchi a Steamu

obrázek : Bandai Namco

Od Software elden prsten Byl mimo necelý den, a už je převzatý na Twitchi a Steamu. Toto akční RPG s otevřeným světem láme rekordy duše-Jako.

Krátce poté, co byl uprostřed noci spuštěn, elden prsten Už to byla nejhranější hra ve výloze Valve S více než 760 000 souběžnými hráči. Tento hráč je počítán jako trpaslíci v předchozích hrách FromSoftware, včetně Dark Souls remasteredA DSIIA Sekiro: Stíny umírají dvakrát. Dark Souls IIITato hra, dříve nejhranější vývojáři na Steamu, překonala 129 000 dohodnutých.

Jako hlavní analytik společnosti Nikko Partners Daniel Ahmed vypíchnutA elden prsten Bylo také rozbito na Twitchi s 910 000 souběžnými diváky na vrcholu. To je téměř čtyřnásobek předchozích vrcholů Dark Souls III A Sekiro. Díky tomu je to hra s druhým nejvyšším vrcholem sledovanosti za únor, hned po Smilegate DiabloPodobně jako MMO, chybějící rakev. Film cyberpunk 2077 A Grand Theft Auto VJeho historické maximum dosáhlo 1,14 milionu.

humbuk pro elden prsten Byla postavena před chvílí, od té doby, co ji režisér Hidetaka Miyazaki odhalil Hra o trůny Tvůrce obsahu George RR Martin by pomohl napsat Některé dramatické pozadí pro hru. Počáteční recenze elden prsten Ukázalo se také, že svítí, přičemž někteří kritici jej již označují za žhavého favorita jejich letošní hry. V současné době je na vrcholu seznamu her s nejvyšším hodnocením na webech s agregací recenzí OpenCritic A Metakritický.

elden prstenPočáteční rekordní čísla jsou pozoruhodná z několika důvodů. Za prvé, je to dlouhé a často singleplayerové RPG, které pochází z nepřátelské podkategorie známé nováčkům. Zatímco některé recenze popisovaly hru od FromSoftware Zatím nejpřátelštějšíTaké je z toho více než šťastná Zabije vás během prvních dvou minut hraní. Za druhé, je spuštěna v rušném měsíci včetně světlo smrti 2A Destiny 2: The Witch QueenA Horizont: Zakázaný západ. Plus, elden prstenMasivní spuštění Steamu na Steamu přichází dokonce s Výkon na PC K ideálu má stále daleko.

Je příliš brzy na to říci, zda elden prsten O víkendu vytvoří nové rekordy, ale její okamžitý úspěch je zajímavou výtkou Některé další hry v žánru otevřeného světaZdá se, že funguje bezpečně v naději, že osloví větší publikum. Zdá se, že nezáleží na tom, že nemůžete sledovat mise nebo pozastavit hru elden prstenprozatím.