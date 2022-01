Elden Ring bude mít jedovaté bažiny, bude to těžké, říká šéf FromSoftware

Elden prsten bude mít jedovatou bažinu. To proto, že nadšenec do toxických bažin a sadista otravující hráče Hidetaka Miyazaki, prezident vývojáře FromSoftware a ředitel společnosti Elden prsten, prostě si „nemůže pomoci“. Ten chlap prostě začne přimět lidi, aby nosili ve svém inventáři speciální květinu nebo léčivou bylinu, a nechal fanoušky jeho her, aby sledovali, jak jejich životy pomalu ubývají, zatímco se vypořádávají se vším ostatním, co na ně hra FromSoft hodí.

V novém úryvek rozhovoru z Game Informer, Miyazaki říká, že „znovu objevil [his] láska k vytváření jedovatých bažin.“ Nejsem si jistý, kdy to údajně ztratil, vzhledem k situaci v jedovatých bažinách Duše démonů‚Údolí poskvrnění, Temné dušeBlighttown, Dark Souls 2Harvest Valley, Dark Souls 3Farronova pevnost, Sekiro: Stíny umírají dvakrát‚s Ashina Depths a Krvavý‚s velmi chytře pojmenovaný Poison Swamp. Snímek obrazovky nad tímto příspěvkem, plný obřích mravenců a hrubých vaků od vajec, může velmi dobře být Elden prstenjedovatá bažina. Rozhodně to má atmosféru.

„Vím, jak se o nich lidé cítí,“ řekl Miyazaki Game Informer, „ale víš, najednou si uvědomím, že jsem uprostřed tvorby a prostě si nemůžu pomoct. Prostě se to stane.“

Zdá se, že „láska“ Miyazaki byla znovu probuzena novými úrovněmi krutosti, protože naznačuje, že v něm je něco „obzvláště hrozného“. Elden prsten, postižení zvané Scarlet Rot, o kterém říká, že se liší od jedových a toxických účinků v jeho předchozích hrách. Skvělý! Prostě skvělé. Jestli je to něco jako Temné duše‚ notoricky známé efekty kletby (které From musel v jednu chvíli nerfovat, protože to bylo čisté zlo), Elden prsten Až hra dorazí příští měsíc, čeká na hráče zábavná výzva.

Takže ano, Elden prsten Zdá se, že je to stejně náročné jako jiné nedávné hry FromSoftware. V samostatný rozhovor pro PlayStation BlogMiyazaki řekl, že se studio „záměrně nepokusilo snížit obtížnost hry“, ale poznamenalo, že Elden prsten může být lépe zvládnutelné než jiné hry Souls.

“[T]Úroveň svobody hráče postupovat světem nebo se později vrátit k výzvě jsou prvky, které podle mého názoru pomohou lidem projít hrou volnějším tempem,“ řekl Miyazaki. „Také zde není zaměření na čistou akci.“ Hráč má větší možnost diktovat svůj přístup například vůči polním bossům v nadsvětí a jak využívají stealth v různých situacích. Dokonce jsme snížili počet obručí, kterými musíte proskočit, abyste si to užili v multiplayeru. Doufáme tedy, že hráči tuto myšlenku přijímání pomoci od ostatních přijmou. A máme pocit, že celková míra čistoty se tentokrát kvůli těmto věcem zvýší.“

To vše samozřejmě do jisté míry závisí na tom, kolik z těchto hráčů se ozve, když zjistí, co je Scarlet Rot. Více se dozvíme v únoru. 25, kdy Elden prsten je naplánováno na PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One a Xbox Series X.