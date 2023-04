EHS vystoupí na WAMSB Parade of Bands | Zprávy, sport, práce

BUCKHANNON – The Elkins High School Marching Band je jednou ze čtyř oceněných pochodových kapel ze Západní Virginie, které byly pozvány, aby se objevily v Parade of Nations během světové série WAMSB 2023 v červenci.

Soutěž WAMSB 2023 se bude konat v Buchananu od 17. do 24. července. V 26leté historii akce je to teprve podruhé, co se koná ve Spojených státech. Akce se zúčastní tisíce mezinárodních účastníků.

Představitelé WAMSB uvedli, že přehlídka národů bude mít letos největší mezinárodní zastoupení ze všech průvodů ve Spojených státech.

Spolu s Elkinsem se na mezinárodním průvodu, který začne 22. července v poledne v Buckhannonu, mají objevit i Greenbrier East High School Marching Band, Tyler-Consolidated High School Band a East Fairmont High School Marching Band.

Kromě vystoupení na Parade of Nations vystoupí East Fairmont na zahajovacím ceremoniálu WAMSB 2023 v 19:00 19. července.

„Bude to nejlepší show všech dob v Mountain State,“ řekla Sandra Bennett, ředitelka přehlídky národů WAMSB 2023. „V současné době máme v sestavě dočasné kapely z Afriky, Irska, Švýcarska, Švédska, Tchaj-wanu, Hongkongu, Kanady, Guatemaly, Kostariky, Salvadoru, Německa, Polska, Hondurasu, Kolumbie, Venezuely, Ghany, České republiky, Nigérie a Spojené státy.“

Vystoupí také kapely z Ohia, Wisconsinu a Kalifornie. Bennett řekl, že návštěvnost mezinárodních kapel závisí na zajištění víz a pasů. Sestava se může zvýšit, pokud další země souhlasí s účastí.

V pořadu budou uvedeny koncerty vytvořené společnostmi a organizacemi. Jednotky svatyně, babičky, cvičné týmy, roboti, pojídači ohně, žongléři, chodci na chůdách, obří figurky balónů, vysoce hodnotné repliky vozů Indy a další se představí v jedinečné show.

Představitelé uvedli, že akce poskytne krátkodobé ekonomické dopady pro stát a poslouží jako příležitost k podpoře dlouhodobého hospodářského rozvoje a opakovaného turné, které poskytne příležitost voleným úředníkům, vysokým školám a dalším osobám rozvíjet vztahy s mezinárodními hodnostáři.

Pro informace o aktivitách WAMSB World Championship navštivte wamsb2023.com.

