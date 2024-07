Egyptské zdroje potvrzují, že na hranici Gazy byla nalezena alternativa k izraelské armádě

V pátek to oznámil úřad izraelského premiéra

Premiér trvá na tom, aby Izrael zůstal ve filadelfském koridoru. Instruoval odpovídajícím způsobem vyjednávací týmy, tento týden to jasně řekl americkým zástupcům a včera večer o této záležitosti informoval bezpečnostní kabinet. – předseda vlády Izraele (@IsraeliPM) 12. července 2024

Egyptské zdroje a třetí zdroj obeznámený s touto záležitostí uvedly, že izraelští a egyptští vyjednavači příměří jednají o elektronickém monitorovacím systému podél hranice mezi Gazou a Egyptem, který by mohl umožnit Izraeli stáhnout své síly z oblasti, pokud bude dohodnuto příměří.

Otázka setrvání izraelských sil na hranici je jednou z otázek, která brání dosažení možné dohody o příměří, protože Hnutí islámského odporu (Hamas) a Egypt, zprostředkovatel rozhovorů, jsou proti tomu, aby tam Izrael ponechal své síly.

Podle zprávy agentury Reuters se Izrael obává, že pokud jeho síly opustí pohraniční oblast, kterou Izrael nazývá Filadelfský koridor, ozbrojené křídlo Hamasu může být schopno pašovat zbraně a zásoby z Egypta do Gazy tunely, což by umožnilo to znovu vyzbrojit a znovu ohrožovat Izrael.

Monitorovací systém, pokud se vyjednávající strany dohodnou na detailech, by mohl připravit cestu k dohodě o příměří – i když mnoho dalších překážek zůstává.

Diskuse o systému sledování hranic byly hlášeny již dříve, ale agentura Reuters poprvé uvedla, že Izrael se účastní diskusí v rámci aktuálního kola rozhovorů, protože údajně hodlá stáhnout své síly z pohraniční oblasti.

Tunel Hamasu v Gaze, ve kterém byla držena těla rukojmích (Foto: Jednotka mluvčího IDF)

Zdroj obeznámený s touto záležitostí, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že diskuse se týkaly „senzorů, které mají být vybudovány na egyptské straně filadelfského ropovodu“. [corridor]“.

Návrh na sledování špičkových technologií zaměřený na zabezpečení hranic Gazy

„Samozřejmě jde o to odhalit tunely a objevit další cesty, kterými by se mohli pokusit propašovat zbraně nebo lidi do Gazy.“

Na otázku, zda by to bylo důležité pro dohodu o příměří, protože to znamenalo, že by izraelští vojáci nemuseli být přítomni ve filadelfském koridoru, zdroj odpověděl: „Správně.“

Dva egyptské bezpečnostní zdroje, které také hovořily pod podmínkou anonymity, uvedly, že izraelští vyjednavači hovořili o špičkovém sledovacím systému.

Egypt se tomu nebránil, pokud to Spojené státy podpořily a zaplatily za to, podle egyptských zdrojů. Řekli, že Egypt nebude souhlasit s ničím, co by změnilo hraniční uspořádání mezi Izraelem a Egyptem stanovené v předchozí mírové smlouvě.

Na vojenské akci ve čtvrtek izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že může souhlasit pouze s dohodou, která udržuje izraelskou kontrolu nad hranicí Gazy a Egypta, ale neupřesnil, zda to znamená, že tam vojáci skutečně jsou.

V Kataru a Egyptě probíhají rozhovory o dohodě podporované Washingtonem, která by umožnila zastavit boje v Gaze deset měsíců poté, co palestinská teroristická skupina Hamas napadla izraelské hranice a zabila více než 1200 lidí, a propuštění zbývající rukojmí držená teroristickou skupinou.

Izraelští představitelé během války uvedli, že Hamás používal tunely táhnoucí se pod hranicí do egyptské oblasti Sinaj k pašování zbraní. Egypt tvrdí, že před lety zničil sítě tunelů vedoucích do Gazy a vytvořil nárazníkovou zónu a hraniční opevnění, aby zabránil pašování.

Postup Izraele do oblasti Rafah v jižním pásmu Gazy na začátku května vedl k uzavření přechodu Rafah mezi Egyptem a Gazou a k prudkému poklesu množství mezinárodní pomoci vstupující na palestinská území. Egypt tvrdí, že chce obnovit dodávky pomoci do Gazy, ale Palestinci musí obnovit svou přítomnost na přechodu Rafáh, aby se mohl znovu otevřít.