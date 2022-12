Edward Stephen Veselý, 83 | Zprávy, sport, práce

Edward Stephen Vesely, 83, z Toleda, zemřel ve středu 23. listopadu 2022 v pečovatelském domě Iowa River v Marshalltownu. Pohřební obřady se budou konat v sobotu 26. listopadu 2022 v 10:30 v pohřebním ústavu Kruse-Phillips v Tamě s reverendem Kerry Carsonem a reverendem Tomem Bauerem. Pohřeb bude následovat na hřbitově Woodlawn v Toledu. Prohlídka se uskuteční v pátek 25. listopadu 2022 od 17 do 19 hodin v pohřebním ústavu Cross Phillips.

Edward se narodil 5. května 1939 v Toledu v Iowě jako syn Harolda a Bess (Chickak) Veselých.

Vystudoval Toledo High School v roce 1957.

25. října 1959 byl sňatkem s Beverly McAteer v First Presbyterian Church v Toledu. Edward pracoval dvacet čtyři let pro Asplundh Tree Experts a poté dvacet let pro Tama County Secondary Roads, v roce 2004 odešel do důchodu. Dvaaosmdesát let byl členem CSA Lodge in Vining. Ed rád lovil, rybařil a hrál karty. Před povodněmi v roce 2008 se také rád věnoval dobrovolnictví v Muzeu české vesnice v Cedar Rapids. V mladších letech trénoval Little League Baseball.

Mezi přeživšími byla jeho třiašedesátiletá manželka Beverly z Toleda; Jeho děti: Steve (Cherry) Veasley z Toleda, Laura (Steve) Hannam z Wookiee a Bob (Kelly) Veasley z Marion; pět vnoučat: Nick a Elizabeth Vesely, Kayla Vesely, Elena a Bob Mild; jedna vnučka, Claudia Vesely Shent a několik neteří a synovců.

Jeho rodiče ho předběhli ve smrti. Dvě sestry, Janet Young a Joanne Yosca a jeden bratr, Anthony Vecelli.

Bude založen pamětní fond.