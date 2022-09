Dvojice ženských hvězd opět vede novozélandské naděje na medaili na mistrovství světa ve veslování

Grace Prendergastová a Keri Williamsová opět povedou novozélandskou honbu za medailemi v elitní veslařské regatě.

Skupina žen ve čtyřhře, která loni vyhrála zlato na olympijských hrách v Tokiu, je posádkou, kterou porazí na mistrovství světa, které začne v Raices v České republice v neděli večer (novozélandského času).

Duo bylo také součástí osmi novozélandských žen, které získaly stříbrnou medaili v Tokiu, ale nezdvojí lodě pro mistrovství světa, osm letos na Nový Zéland nevstoupilo.

Prendergast a Williams byli v posledním desetiletí jednou z nejdominantnějších skupin poté, co v roce 2014 vyhráli zlato ve dvojicích a čtyřech na mistrovství světa hráčů do 23 let.

Následující rok absolvovali první úroveň a získali stříbrnou medaili na mistrovství světa, ale nebyli vybráni do dua pro olympijské hry v Riu 2016, místo toho byli součástí osmi, kteří ztratili medaili.

Získali zlato na mistrovství světa v letech 2017 a 2019 (naposledy se mistrovství světa konalo kvůli pandemii Covid-19) a v roce 2018 byli druzí ve třídě.

John Bissett/Zaměstnanci Studenti bývalé školy Emmy Dyke ji v pátek povzbuzovali, když závodila o zisk stříbrné medaile na olympijských hrách v Tokiu v osmiveslování žen.

Prendergast a Williamsová (roz. Gower) na mistrovství světa v letech 2018 a 2019 také zdvojnásobili osmičku a bez této povinnosti navíc by byla preferována další zlatá medaile.

Ve svém jediném letošním zápase Světového poháru v Lucernu v červenci Novozélanďané porazili Rumunsko o zlato, zatímco vicemistryně Ioana Frenchino a Denisa Televescuová to upevnily výhrami na nedávných evropských šampionátech.

Veslování NZ poslalo 10 lodí na regatu, která zahrnuje řadu změn v sezónách a personálu z olympijských her, protože jsou stanoveny milníky pro olympijské hry v Paříži v roce 2024.

Philip Schmidley/AFP Matt MacDonald (vlevo) a Tom McIntosh z Nového Zélandu soutěží v semifinále mužských párů v Lucernu.

Tokijská zlatá medailistka z veslování ve dvouhře Emma Twiggová kvůli nemoci vynechala regatu Světového poháru a zahájí svůj první soutěžní vstup po roce v Racicích.

Veslařkou v letošní kategorii byla Nizozemka Caroline Florijn, která nasbírala celkové vítězství ve dvou světových pohárech a mistryně Evropy.

Matt McDonald a Tom McIntosh byli součástí osmi mužského týmu NZ, který v Tokiu překvapivě získal zlatou medaili a očekává se, že budou mezi kandidáty na medaile v širokém poli v mužské dvojici.