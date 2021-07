Důvody k optimismu navzdory tomu, že se kanadský basketbal mužů nekvalifikoval do Tokia طو

Navzdory srdcervoucí porážce České republiky na víkendové olympijské kvalifikaci ve Victorii v Britské Kolumbii měla Kanada o víkendu záblesky toho, co program čeká.

V těsné konkurenci, kdy Andrew Wiggins poslal zápas do prodloužení, ztratila Kanada pouhé dva body, když zvítězila nad Thomasem Satoranským.

Díky silnější nabídce talentů, včetně několika velkých absencí kvůli zranění, by naděje na budoucnost kanadského basketbalu mužů měla být vyšší než kdy dříve.

V poslední epizodě video série CBC Sports Severní soudy Členové týmu Vivek Jacob, Megan McPeak a Jevohn Shepherd diskutují o tom, kde kanadský basketbalový program mužů trvá po prohře Tokia 2020, o největších příležitostech z kvalifikačního turnaje FIBA, o podpoře a růstu, který program potřebuje, a o předpovědích pro pět Kanadský ženský olympijský tým.

Sledovat | Severní soudy Zasedání o budoucnosti mužského basketbalového programu v Kanadě:

Vivek, Megan a Jevohn diskutují o nedávno uspořádaném olympijském kvalifikačním turnaji FIBA, kde Kanaďané v semifinále neuspěli. 14:48

Shepherd, bývalý člen kanadského národního týmu a současný generální manažer týmu CEBL v blacktacku v Ottawě, má pocit, že má tým prostor pro vývoj lepší chemie, což zdůrazňuje potřebu více mezinárodních zkušeností.

„Bude to jen trvat, než se tým dostane dohromady, získá určitou kontinuitu, bude hrát společně, bude mít nějaké show hry a bude se poznávat,“ řekl Shepherd. „Protože se opět jedná o talentovanou skupinu, ale je to poprvé, co tato skupina hrála společně, a v budoucnu to tak nemůže být.

“Byla tam povinnost … čaj.” [Gilgeous-Alexander], závazek Andrewa Wigginsa, byl závazek RJ [Barrett]. Nyní je čas na tom stavět, na tom stavět a na tom stavět. Myslím, že tam je hlavní skupina a myslím, že plán by měl být plán na 12, 16, 20 let, spíše než „Hej, máš teď talentovanou skupinu, je tam 10 chlapů, vhoď je tam a oni dostanou práci . “

Kanada se může pochlubit největším talentem NBA ze všech zemí kromě Spojených států, ale s některými významnými talenty, jako jsou Jamal Murray, Gilgus Alexander a Dillon Brooks, kteří nejsou schopni konkurovat, je tento úkol ještě obtížnější.

Pandemie COVID-19 navíc přinesla problémy v podobě načasování týkající se smluvních pozic některých hráčů v NBA, zranění a toho, jak blízko je sezóna NBA kvalifikaci pro některé hráče.

„V dokonalém světě a před rokem k pandemii nikdy nedošlo, nebyli by tito lidé v podmínkách desetiletí, ve kterém se nyní nacházejí,“ řekl McPeak. „Doufejme, že nebudeme mít zraněného Jamala Murraye nebo zraněného Shay Gilguse Alexandra. Nebudeme mít Dillona Brookse, který nehraje kvůli [Memphis Grizzlies’ playoff] pobíhat okolo.

“Před rokem … myslím, že ten turnaj vyhrála Kanada.” [in Victoria]. “

Kanaďané mají stále více se rozvíjejících talentů ze severu, včetně vzkvétajícího týmu U19, který dosud nebyl poražen na mistrovství světa U19 v Lotyšsku.