Duo of Wolverines připraveno na mistrovství světa U-23 لبطولة

• Mistrovství světa do 23 let doma

Rachis, Česká republika – Vzhledem k tomu, že v České republice tento týden (7. – 11. Července) zahájí mistrovství světa ve veslování do 23 let 2021, vycestují dva členové veslařského týmu z University of Michigan, aby se zúčastnili mezinárodní scény. vzestupně vzestupně Elena Collier Hazel Bude se hádat s Team USA jako součást Four (BW4 +) a Rookie Student Abigail Dent Bude se hádat s týmem Kanady ve hře Double Oars (BW2x).

Akce se budou konat v Národním olympijském vodním centru v Raices v České republice šest hodin před východním letním časem USA. Závod začíná ve středu (7. července). Soutěžní mistrovství Wolverine začne ve čtvrtek (8. července).

Organizační výbor 2021 WRU23 bude poskytovat živé přenosy po celou dobu konání akce. Informace o toku budou k dispozici na adrese Mezinárodní veslařský web.

Akce se koná v Račicích poprvé od roku 2009 a je také testovací akcí pro mistrovství světa ve veslování 2022. Osmiproudová dráha dlouhá 2 000 metrů byla dokončena v roce 1986 a nachází se v blízkosti hlavního města České republiky v Praze, přibližně 30 minut. pryč. autem. Mezi 16 mezinárodními šampionáty konanými na trati v Račicích od jejího otevření patří následující akce: Mistrovství světa ve veslování juniorů 2018, Mistrovství Evropy ve veslování 2017, Mistrovství Evropy juniorů ve veslování 2015 a Mistrovství světa ve veslování mládeže 2010.

Harmonogram závodu (časy EST)

Čtvrtek 8. července

6:05 – BW4 + (kvalifikace)

3:50 – BW2x (rozjezd 3)

Pátek 9. července

3:45 – BW2x (herci, v případě potřeby)

Sobota 10. července

3:05 – BW4 + (finále)

4:20 – BW2x (finále C)

Neděle 11. července

3:40 AM – BW2x (B finále)

5:40 – BW2x (finále)