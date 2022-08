Duke si dává pozor na vliv Garetha Grundyho na Čecha

Deirdre Duke doufá, že irské ženy se nestanou obětí vnitřní práce „hokejového mozku“ Garetha Grundyho, když se Irsko utká s Českou republikou v sobotním klíčovém kvalifikačním utkání mistrovství Evropy v hokeji ve Sport Ireland Complex.

Grundy, který u Zelených působil od roku 2018 do loňského října, začal jako hlavní trenér s Čechy pracovat letos v létě. Ulsterman byl klíčovou asistencí pro Grahama Shawa a Seana Dancera v jejich stříbrných medailích z mistrovství světa a olympijských kvalifikacích.

A Duke říká, že jen málo trenérů ve světové hře má lepší pozici k tomu, aby naplánovali svůj pád s širším rozsahem znalostí.

„Zná nás zevnitř, takže naše pokutové rohy a personál je něco, o co musíme bojovat,“ řekl Duke k zápasu.

„Přináší do našeho programu hodně a je neuvěřitelně chytrý kluk, vidí hru jinak a hodně jsme se z toho naučili. České dívky mají štěstí, že ho mají.“

„Nebyl tam dlouho, tak doufám, že nebude mít moc času realizovat to, co chce!“ dodala s úsměvem.

Grundy skutečně pracuje s přepracovaným týmem – na 23. místě ve srovnání s 13 Irskem – se šesti mladíky a devíti, kteří letos v létě hráli za evropské juniory.

Irsko s Čechy nikdy neprohrálo, ale v roce 2017 dotlačilo Irsko na pokraj vyřazení z Eura, když je pozdní gól Raisin Upton nasměroval do bezpečí.

Po čtvrteční výhře 3:0 nad Polskem a remíze Česka s Tureckem by je další irská výhra postavila na pokraj kvalifikace na letošní léto v Německu.

Duke vstřelil první gól proti Polákům, ale první výhra možná byla úhledná, ale říká, že si svůj první zápas ve svém rodném městě užil jen jako cvičné hřiště.

„Je hezké získat první výhru. Nevěděli jsme, co čekat, a pár let jsme nehráli. Potřebovali jsme hodně, abychom je zlomili, ale 3:0 je dobré skóre. Ve druhém poločase jsme byli více zahuštění a bylo to zklamání, ale tři body bereme.

„Kampus vypadá v hluboké zimě úplně jinak než obvykle; udělali jsme tu hodně tvrdé práce, takže je skvělé mít dobré publikum a lidi, kteří nás podporují.

Kvalifikace mistrovství Evropy v hokeji žen

20. srpna:

Polsko vs. Turecko, 10:45 Irsko vs. Česká republika, 13:00

21. srpna:

Polsko – Česká republika, 10:45 Irsko – Turecko, 13:00