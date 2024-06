Důkaz o existenci netvora Cumbria? Vědci našli DNA velké kočky na divokých ovcích v Lake District

Dlouho se šuškalo, že se na britském venkově potulují velké kočky.

Rozmazané fotografie, velké, nevysvětlitelné stopy a dramatické výpovědi očitých svědků běžně přidávají záhadu jeho existence.

Vědci však nyní tvrdí, že našli definitivní důkaz, že se leopard potuluje po oblasti jezera poté, co porovnali DNA nalezenou na mrtvé ovci s nezdomácnělými velkými kočkami.

Profesor Reuben Alabi analyzoval vzorek odebraný z mršiny ovce a objevil DNA pantera, což znamená, že musí pocházet ze lva, leoparda, leoparda, jaguára nebo sněžného leoparda.

Řekl, že přítomnost tygra je s největší pravděpodobností na britské půdě a že tento vzrušující objev je prvním vědeckým důkazem, že se ve Spojeném království potulují nezdomácnělé velké kočky.

Vědci tvrdí, že našli definitivní důkaz, že se leopard potuluje v Lake District – poté, co porovnali DNA nalezenou na mrtvé ovci s nezdomácnělými velkými kočkami (obrázek).

Biolog profesor Allaby, který řekl, že byl vždy „otevřený“ ohledně přítomnosti velkých koček v Británii, řekl magazínu BBC Wildlife, že výsledky jeho testů ho nenechaly na pochybách, že na venkově Cumbrie straší kočky.

„To ze mě dělá konvertitu,“ řekl. „Pokud jde o rovnováhu pravděpodobností, myslím, že je to skutečný hit.“

Ovčí pozůstatky objevila v říjnu na nezveřejněném vyvýšeném místě obyvatelka Cumbrie Sharon Larkin Snowdenová.

Narušilo to, co se živilo mršinou, a zvíře se rozběhlo ke kamenné zdi, než zmizelo.

„Viděla jsem, jak něco černého běží, a nejdřív jsem si myslela, že je to ovčácký pes,“ řekla. „Pak jsem to znovu zkontroloval a zjistil jsem, že je to černá kočka, běžela ke kamenné zdi, zastavila se a skočila na zeď.“

Larkin Snowden vzal výtěr z těla a poslal ho Rickovi Minterovi, moderátorovi Big Cat Conversations, který ho obratem předal profesoru Allabymu.

Vzorek analyzoval ve své laboratoři na University of Warwick a objevil DNA lišky i tygra. Řekl, že výsledky naznačují, že ovce sežrala liška a velká kočka, jako je tygr.

Zrnitý obrázek, který zveřejnila skupina na Facebooku s názvem Big Cats in Cumbria, odpovídá dalším údajným pozorováním v krajině kolem Bowness-on-Windermere v South Lake District.

Profesor Alabi řekl, že si je relativně jistý, že vzorek, který obsahoval pouze malé množství DNA velkých koček, nebyl padělek, a dodal: „Pokud by to byl padělek, očekával bych, že tam bude hodně DNA, kterou bychom mohli detekovat. .“ Ujistěte se, že to najdete.

„Bylo by velmi obtížné implantovat malé množství molekul s jakoukoli dávkou obratnosti – nemyslím si, že bych to dokázal, natož normální člověk.“

Profesor Alabi však řekl, že k určení přesného pohlaví velké kočky není dostatek DNA.

Řekl také, že je potřeba více vzorků, než bude moci publikovat výzkum svých zjištění nebo přesvědčivě říci, že se po Cumbrii potuluje velká kočka.

Ale doktor Egil Drøge, výzkumník predátorů a kořisti na Oxfordské univerzitě, řekl, že je skeptický.

Pro BBC řekl: „Neexistovaly žádné dobré obrázky velkých koček z této oblasti a nebyly žádné zprávy o porážce ovcí.“ Rád bych viděl přesvědčivější a replikovanější důkazy.

„Kdyby se po Anglii toulala velká kočka, čekali byste, že uvidíte zabíjené skupiny ovcí. Mít velkou kočku v uzavřeném prostoru, jako je pole, s ovcemi, by velmi rychle vedlo ke smrti mnoha z těchto ovcí.“ To nezůstane bez povšimnutí.“

Pozůstatky ovcí objevila obyvatelka Cumbrie Sharon Larkin Snowden na nezveřejněném místě v říjnu (obrázek).

Nároky velkých koček ve Spojeném království nejsou novým fenoménem. O takzvané Bodminově příšeře se mluvilo, že straší na vřesovištích v Cornwallu od 70. let 20. století a testy DNA na zvířecích chlupech nalezených v ostnatém drátu v Gloucestershire v roce 2022 naznačovaly přítomnost velké kočky.

Od přelomu 20. století bylo v Cumbrii možné pozorovat mnoho.

V roce 2015 mluvil 26letý hotelový pracovník Nitch Bowden se svými místními novinami o svých obavách, že ho při procházce v Tarn Hawes Wood mezi Conistonem a Hawksheadem srazí a srazí velká kočka.

Tvrdil, že se probudil o půl hodiny později bez paměti útoku, ale měl modřiny, hlubokou pětipalcovou ránu na levém rameni a něco, co vypadalo jako čtyři stopy po drápech na předloktí.

„Vím, že celá věc je trochu přitažená za vlasy, ale zdá se to být velmi vágní a není to mimo oblast možností,“ řekl Bowden pro Westmorland Gazette.