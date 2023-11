Duchovní drama s exorcismem sestupuje na Tabor, SD – Mitchell Republic

TABOR, SD — Historická jednotřídka v malé české pamětní vesničce Tábor Vaňkora tento týden ožila a zaplnila ji energické děti oblečené v dobově slušivém oblečení. Na první pohled vypadá jako scéna z poloviny 19. století a pravděpodobně vypadá jako typický školní den, kdy byla budova postavena v roce 1873.

Profesionální osvětlovací zařízení v místnosti a filmový štáb připravující se na další záběr však stahují oponu toho, co se skutečně děje.

Malá historická vesnička podél hlavní silnice v Táboře, městě asi 400 lidí, posloužila jako místo natáčení nového celovečerního filmu. Duchovní drama „His Name is Michael“ se odehrává v 19. století a vyžaduje, aby štáb z Minnesoty hledal historické kostely v sousední Jižní Dakotě, aby pomohl realizovat svou vizi.

„Potřebovali jsme zvláště kostel,“ řekl Joseph Pezenek, režisér filmu, Mitchell Republic v nedávném rozhovoru během přestávky během natáčení. „Potřebovali jsme dostatečně starý kostel a (s filmem) odehrávajícím se v 60. a 90. letech 19. století to nebylo příliš snadné.“

Výzkum je původně zavedl do nedalekého historického kostela Lakeport, ale další diskuse s tamními správci je zavedla do malé komunity v okrese Bon Homme, která je známá svým českým dědictvím, každoroční akcí České dny a miniaturní pionýrskou vesničkou, která návštěvníkům slouží k nahlédnutí do života. V prériích více než 100 let.

Když přijeli do Tábora, filmový štáb našel místo, které dobře vyhovovalo jejich potřebám. Téměř vše, co potřebovali, bylo na jednom místě, což jim ušetřilo náklady na tvorbu vlastních kulis nebo zajištění drahé lokace pro natáčení.

„Je tam škola, to je jedno místo. Pak je tu starý kostel, to jsou dvě místa. Pak je tu obytná část. To jsou místa, která potřebujeme,“ řekl Jerome Darling, scénárista filmu, který se svým synem Wyattem vystupuje jako jeden z hlavní herci. Je to božská prozřetelnost. Takže jsme skončili tady a ušetřilo nám to spoustu času a peněz.

Darling, který v roce 2019 konvertoval ke katolicismu, film popisuje jako duchovní drama. Příběh založil na příbězích Patricka Manoguea, legendárního katolického kněze známého průkopníkem katolicismu na území Nevady v 60. letech 19. století a který byl některým známý jako „Wyatt Earp s límcem“.

Film vypráví fiktivní příběh Manoje a jeho snahy vymítat ďábla z mladého chlapce, který zapomněl jeho jméno. Darling čerpal inspiraci z biblické Knihy Skutků a také ze svého výzkumu Manogue a debutoval ve filmu jako divadelní hra, než se s Beznikem pustil do vytvoření celovečerního filmu založeného na příběhu.

Darling napsal kus se záměrem prezentovat dobrý příběh v naději, že jej bude dobře vyprávět. Snímek nabídne divákům i něco jiného, ​​než leckdy přepychové náboženské filmy nebo chladné odloučení od anime-těžkých thrillerů.

Tento historický školní dům v malé české pamětní obci Vaňkora v Táboře je jedním z míst natáčení filmu „Jmenuje se Michael“. Filmový štáb nedávno zavítal na zhruba týden do Tábora, aby natáčel film. Eric Kaufman/Mitchell Republic

„Je to vhodné pro celou rodinu, s výjimkou jedné nebo dvou nadávek a některých strašidelných, nadpřirozených momentů a trochy krveprolití, ale my jsme ve spásném prostoru a snažíme se točit filmy a příběhy, které jsou daleko od čehokoli, co je příliš kázání nebo zjevně. CGI a komediální,“ řekl Darling. Máme toho dost.‘ „Všichni se snažíme vyprávět dobrý příběh, ale s vykupitelským nádechem. V tomto případě jde o záchranu a vykoupení chlapce, protože to všichni někdy v životě potřebujeme.

Asi desetičlenná posádka obsadila vesnici minulý týden, podporovaná jejich komunitními hostiteli. Obyvatelé Tábora jejich práci podporovali, někteří dokonce vycházeli vstříc.

„Komunita nás přijala,“ řekl Darling.

Jeden obyvatel prováděl nějaké stavební práce v nedaleké kůlně. Když ho filmaři oslovili a zeptali se, zda by nemohl práci odložit, aby štáb mohl natočit čistý zvuk během natáčení, s radostí souhlasil. Zvědaví sousedé se zastavili, aby se podívali na film. Soused jim půjčil vysavač Shop Vac, aby pomohl dosáhnout zvláštního účinku.

A v maloměstském stylu Jižní Dakoty dorazily ke dveřím posádky různé potraviny.

„První den jsme snědli várku domácích koláčů,“ smál se Pezenek, rodák ze Sioux Falls, shodou okolností českého původu. „Kdykoli jsme něco potřebovali, zavolali jsme Dennisovi a on nám byl schopen pomoci.“

Denis Povondra působí jako pokladník České památkové péče, skupiny pověřené údržbou a uchováváním historických budov parku. Pomáhat filmovým štábům při natáčení není v Táboře běžné, řekl, ale v povaze komunity je vstřícnost.

To je patrné, když k němu přistoupí člen posádky a klidně se zeptá, zda je možné odstranit sloupek plotu z místa pro nadcházející scénu. Buvundra se zasměje a přikývne.

„Jasně, pokud to vrátíš,“ odpověděl, než se vrátil ke svým původním myšlenkám. „Je to pro nás všechno nová zkušenost. Snažíme se být maximálně pohostinní.“

Je také uspokojující vidět pozemky využívané k něčemu jinému než k čistě historickým účelům, řekl. Mnoho práce jde do úsilí o zachování lokality a hostování skupiny, která oceňuje toto úsilí, je odměňující.

Děti z Tábora a okolí posloužily jako kompars v připravovaném filmu „Jmenuje se Michael“. Eric Kaufman/Mitchell Republic

„Jsme druhá generace, která se o park stará, a jsme rádi, že víme, že to, co děláme, má svůj účel,“ řekl Buvondra. „V podstatě jim uhýbáme z cesty. Dělají, co musí, a když něco potřebují, zavolají.“

Někteří místní dokonce dostanou šanci zazářit na obrazovce. Ačkoli mnoho hlavních herců pochází z Minnesoty, děti, které slouží jako komparzisté na scéně školních domů, jsou většinou místní obyvatelé, pocházející z Tábora nebo jiných malých komunit v této oblasti.

Štáb se blíží ke konci svého působení v Táboře a natáčení by mělo skončit v polovině týdne, řekl v pondělí Pezenek. Štáb se poté vrátí do Minnesoty a Beznik zahájí střihové práce na filmu. Existují naděje na uvedení filmu na festivalovém okruhu, aby se dostal do určité míry, a doufejme, že se počítá s uvedením v nějaké formě v kinech, i když existují i ​​možnosti streamování.

„Doufáme, že do poloviny roku 2024 budou diváci moci zahlédnout ‚His Name is Michael‘,“ řekl.

Na tomto filmu je ještě hodně práce, ale Darling řekl, že film by mohl být výchozím bodem pro větší trilogii. Další film se bude jmenovat „Ain’t She the One“ a bude se odehrávat 100 let po událostech filmu „Jmenuje se Michael“.

Jerome Darling, vpravo, a jeho syn Wyatt jsou hlavními herci v připravovaném filmu „Jmenuje se Michael.“ Darlings a filmový štáb z Minnesoty nedávno strávili asi týden v Táboře natáčením filmu v místním Vancura Memorial Park Mini Czech Village. Eric Kaufman/Mitchell Republic

Pokud se tento plán splní, už má oči na place.

„Pokud to s tímto filmem půjde dobře, doufejme, že se za rok vrátíme,“ řekl Darling. „Ve chvíli bych se vrátil do Tábora pro ‚Ain’t She‘.“