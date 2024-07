Dragon Quest 3 Remake přidává nový příběh od tvůrce série

To už víme HD-2D reprodukce Dračí dobrodružství 3 Bude to vypadat skvěle a nyní máme nějaké nové informace o tom, jaká další vylepšení a doplňky aktualizovaná verze Classic dostane. V nejnovější verzi Famitsu stav, Square Enix Odhalilo spoustu informací o velmi očekávaném remaku, včetně vylepšení kvality života pro moderní hráče, ale nejzajímavější je, že hra bude získávat nové příběhové prvky.

Zatímco většina Famitsu Článek podrobně popisuje čas, se kterým spisovatel pracoval Dragon Quest 3 Reprodukce, končící zprávou od tvůrce série Yuji Hori Výrobce Masaaki Hayasaki. Duo odhalilo, že v příběhu jsou nové kapitoly, pod dohledem Horiho. To je lákavá zpráva pro fanoušky série, protože to znamená víc než jen vizuální upgrade hry. Klasické RPG z roku 1988Square Enix neposkytlo mnoho podrobností o nových příběhových prvcích. To by mohlo znamenat, že remake bude obsahovat cokoli od nových kapitol oddělujících části světa až po přímější propojení mezi nimi DQ3 První hra v sérii – chronologické pokračování této třetí hry.

obrázek : Square Enix

Tam taky Dlouhý seznam Hra obsahuje herní a systémová vylepšení. Hra bude mít tři různé úrovně obtížnosti, přičemž boj získá nové schopnosti a je zde možnost upravit rychlost bitvy. Díky moderním zařízením budou mít města více vesničanů a monstra budou mít příležitost objevit se v dříve bezpečných útočištích.

Inspirujte se Druhý chobotnicový cestovatel (další skvělá HD-2D hra), svět bude mít cyklus den/noc. Už jsem zmínil, jak je to krásné DQ3 Vypadá to, že hra byla remasterována, ale nemohu dostatečně zdůraznit, jak krásné jsou snímky obrazovky. Zdá se, že Square Enix posouvá HD-2D engine ještě dále a vývojový tým toho využívá k tomu, aby byly oblasti hry rozmanitější.

Fanoušci obnovovací frekvence a grafiky budou rádi, že hra bude podporovat 60 snímků za sekundu. I když si konzoloví hráči budou muset vybrat mezi preferováním snímkové frekvence a získáním 60 FPS nebo získáním hezčí grafiky s režimem 4K. Všechna tato vylepšení pravděpodobně také přijdou Dragon Quest 1 a 2 Reprodukcekterý přijde někdy v roce 2025.

