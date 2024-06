Dragon is Dead Preview: Just One More Round…

Porazil jsem Dragona, což je první boss Dead v 5:00. Asi po 3 sekundách zemřela. Myslel jsem, že jsem v cutscéně a pozoroval jeho umírání, a byl jsem – asi na tři sekundy. Pak scéna skončila, jeden z jeho malých nohsledů mě udeřil do obličeje a byl jsem zpátky na začátku. Ale věděl jsem, že mám úspěšnou stavbu. Cítil jsem štěstí. O dvacet minut později znovu sestoupil a já pokračoval v chůzi. Když jsem si ho konečně koupil a vrátil se do života ve Fontáně života, rád jsem se vlekl do postele… ale to už jsem plánoval další kolo.

Takže říkám, že Dragon is Dead je nemocná (zdarma) hra a já jsem nemocný. Dragon is Dead, vyvinutý týmem Suneat, kterého můžete znát jako tým stojící za Blade Assault, je zčásti Castlevania, zčásti Diablo a zčásti roguelite, to vše v hack-n-slash slávě pixel artu. Přidejte několik jedinečných RPG a progresivních prvků a nejnovější jídlo od týmu Suneat bude skvělé.

Dragon is dead – první screenshoty

Nechme to z cesty: Ať už se touláte po shnilých, kostrami zamořených pozůstatcích kdysi posvátného lesa nebo se jen procházíte táborem unavených, unavených a zoufalých vojáků, Dragon is Dead nabízí naprosto ohromující pixel art. . Prakticky můžete slyšet ty křehké větve stromů houpající se ve větru a cítit zoufalství malých skupinek vojáků, kteří se snaží udržet monstra na uzdě. Zkombinujte to s vynikající atmosférou hudby a Dragon is Dead prodává svou estetiku – a náladu – od slova jedna.

Ale nálada, tón a estetika jsou pouze součástí balíčku. Dragon is Dead se hraje taky dobře. Je to hack-n-slash hra se zřejmým ohledem na Castlevania – animace úskoku Spellblade jsou velmi jasným zpětným odkazem k animacím úskoku Alucard v Symphony of the Night – ale spojuje to s uživatelským rozhraním ve stylu Diabla a systémem kořisti, který umožňuje znovu zobrazit jednotlivé statistiky zbraní a brnění. Systém levelování je podobný jako u Diabla IV – kouzla a schopnosti jsou rozděleny do úrovní jako „Základní dovednosti“ a „Základní dovednosti“ s mnoha možnostmi a vylepšeními a utracením dostatečného množství dovednostních bodů se odemkne další úroveň a jí odpovídající schopnosti. Otevírá několik skvělých stavebních příležitostí, které vás povzbudí k tomu, abyste se specializovali na schopnosti, které se navzájem doplňují, a na základě těchto dovedností vybudovali své vybavení.

V sestavě, kterou jsem hrál, byly dvě třídy: zmíněný Spellblade, který se specializuje na útoky elementární magie, a Berserker, který staví Madness pomocí svých elementárních dovedností a následně svými elementárními dovednostmi uděluje vysoké poškození. Hrají se velmi odlišně: Berserker je pomalejší, silnější a tvrdší údery, ale Spellblade je rychlejší, má velkorysejší úskok a může vytvářet komba skládáním dovedností, které používají stejný typ magie. Oba však vypadají skvěle a je zábavné vytvářet skvělou směs schopností a kouzel, kterými se můžete prosekat démony zamořujícími svět Dragon is Dead.

Nejvíc se mi ale zatím líbí způsob, jakým Dragon is Dead pojednává se smrtí a progresí. Tohle je Roguelet. To znamená, že když zemřete, vše o vaší postavě se resetuje: vaše úroveň, vaše předměty, vylepšení, jako jsou artefakty a drahokamy duší, a vše, co dělá vaši stavbu vaší vlastní, pouze se dvěma výjimkami: vaše výbava a magické kameny, speciální měnu, kterou můžete použít k nákupu vybavení a znovu zaznamenat své statistiky. Po několika kolech budete mít dobrý pocit, jaké schopnosti preferujete a jaké statistiky chcete na svém vybavení podporovat. Po běhu je důležité vybudovat si výbavu, ale stejně jako v nejlepších roguelitových hrách je to, co se děje během běhu, co dělí těsné vítězství od brutální porážky.

Při běhu narazíte na Magické kameny, klíče, které vám umožní otevřít speciální truhly, které se vždy hodí, a na zlato, které můžete utratit v obchodech za dočasné posílení nebo nové schopnosti; Artefakty, které vám umožní nosit více než jeden lektvar, vylepšovat vaše zdraví a zásoby zdrojů, zvyšovat poškození nebo vám dávají speciální výhody, jako je zvýšení pravděpodobnosti, že nepřátelé upustí lektvary nebo upustí více artefaktů, jakmile otevřete určitý počet truhel; a Soul Gems, které poskytují neustálé vylepšování vašich základních statistik.

Vymazání oblastí vám dá na výběr pár truhel obsahujících jednu z těchto věcí, ale budete si je moci také zakoupit v obchodech a najít je v určitých oblastech. Po celém prostředí jsou také rozesety speciální truhly, které můžete otevřít unikátními klíči, které najdete nebo si můžete koupit v obchodě. Artefakty mají také synergii, což znamená, že nalezení dvou nebo více stejného typu přidá bonusy, takže se můžete vyhnout nebezpečí, pokud jste chytří v tom, jak během běhu stavíte. Pokud hledáte hloubku, Dragon is Dead vypadá, že ji bude mít, ale budete muset mít i trochu štěstí.

To znamená, že budete pravděpodobně muset rychle změnit svou stavbu, například pokud jste hráč Spellblade a hrajete sestavení osvětlení a získáte artefakt, který zvyšuje poškození ohněm. Naštěstí je to snadné… za předpokladu, že máte minci. Při každém průchodu se samozřejmě mění i prostředí, takže žádné dvě rasy nejsou stejné, což je dobře, protože s největší pravděpodobností zemřete. mnoho. Alespoň zpočátku.

Na začátku každého běhu můžete nést pouze jeden lektvar a zda najdete další lektvar nebo schopnost nosit více než jeden lektvar najednou, je z velké části štěstí. Někdy vám běh nevyjde a zemřete. Protože se vaše vybavení – vaše schopnost koupit si další vybavení, přehazovat statistiky na jakýkoli kus vybavení, který máte, a klíče k těmto speciálním truhlám – přenáší mezi běhy, neustále se pohybujete vpřed, i když to tak nevypadá. . Ale jakmile se po obzvlášť blízkém běhu vrátíte do otevíracího města a nahradíte své magické předměty vzácnými předměty a uvidíte, jak rychle v důsledku toho předměty zemřou? Opravdu to cítíš.

Pořád jdeš dopředu, i když to tak není.

Jakmile se dostanete do drážky boje Dragon is Dead, bude to úžasný pocit. Jako každý roguelite hráč je spousta učení, jak se vypořádat s jakýmkoli nepřítelem, jen cvičením. Zpočátku možná nebudete vědět, co nepřítel dělá nebo jak s ním jednat. Když jsem se poprvé utkal s Longmorem, tříhlavým stromem, který slouží jako první boss hry, a chlapíkem, který mě držel vzhůru až do 5 hodin ráno, neměl jsem ponětí, jak se vypořádat s tím šíleným množstvím planoucích démonických lebek. Poslal mi ho, a když jsem k němu došel, neměl jsem skoro žádné zdraví, co bych se mohl učit. Netřeba dodávat, že jsem zemřel velmi rychle.

Naposled? Sekal jsem nepřátele stojící mezi mnou a ním, jako by tam sotva byli, a když jsem se dostal do boje, lebky mě sotva zasáhly. Měl jsem na sobě věci s větším únikem, takže jsem se některým automaticky vyhýbal, ale také jsem byl lepší v ručním uhýbání. Sotva mě porazili. V době, kdy jsem s ním pracoval, mě progres Dragon is Dead odměňoval za to, že jsem postupem času budoval a byl chytrý s mým vybavením, ale také mě odměňoval za to, že jsem se zlepšoval jako hráč. Je těžké se rozjet, ale Dragon is Dead se zdá být na správné cestě.

S Dragon is Dead jsem musel přestat, protože jsem potřeboval spát.

Mám menší obavy. Za prvé, i když je tradice Dragon is Dead skvělá, její psaní je trochu ploché. Postavy oznamují, kdo jsou, co dělají, jak se cítí, a pak rozdávají znalosti bez větší chuti nebo osobnosti. Je to malá posedlost, ale když všechno ostatní vypadá tak dobře, vynikne. Druhým je, že uživatelské rozhraní, zejména v obchodech, vám ne vždy poskytuje dobrou představu o tom, kolik zdrojů máte k dispozici každého typu. Ale je ještě brzy a tým Suneat má spoustu času, aby to vyžehlil.

Obvykle, když dokončím náhled hry, je to proto, že jsem udělal vše, co jsem chtěl. S Dragon is Dead jsem musel přestat, protože jsem potřeboval spát. Ve světě, kde jsem to nemusel psát, milý čtenáři, bych stále hrál Dragon is Dead. Zatím je to krásná hra, skvěle se hraje, má zajímavé a jedinečné systémy postupu, které odměňují dlouhodobé plánování a hráčské dovednosti, a každé kolo je jedinečné. Pokud to tým Suneat dokáže udržet, no… obloha je limit. Momentálně stále myslím na další kolo. V jiném světě jsem předběhl Longmoor, předběhl tu jeskyni, kácel démony a kouzl jako denní světlo, které nikdy nepřijde. Bohužel náhledy se samy nepíšou. Ale dnes večer? Vrátím se k potápění. Musím zabít draka.