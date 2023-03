„Doufám, že to všechno vyhrají“: Fanoušci sympatizují s českým týmem World Baseball, když jejich hráči odhalují svou skutečnou práci

Je téměř čas, aby se baseballové legendy z celého světa shromáždily na největší scéně ze všech. World Baseball Classic je hned za rohem a nadšení mezi baseballovými fanoušky a hráči je hmatatelné. Ale to, co dělá tuto událost opravdu zvláštní, je smysl pro komunitu, kterou podporuje. Je to sbližování národů a jejich kultur, které spojuje jejich láska ke hře. A letos se do boje zapojí nový tým: Česká republika.

Zajímavé ale je, že přestože nejde o velké jméno v baseballovém světě, tento tým má hráče s velkým srdcem a ještě větší vášní pro baseball. Věřte nebo ne, ale čeští reprezentanti se svým koučováním zabývají na plný úvazek. Podívejme se na to!

Hráči České republiky reprezentují národ na World Baseball Classic

Malý tým pocházející z malé země v srdci Evropy je připraven postavit se nejlepším hráčům baseballu světa na World Baseball Classic. Tito sportovci ale nejsou typickými profesionály. Jsou to snílci se zaměstnáními a vášněmi, které sahají daleko za baseballové hřiště. Pojďme se s některými z nich seznámit!

Seznamte se s Arnoštem Dubovým, hvězdným rozehrávačem týmu a středoškolským učitelem zeměpisu a tělesné výchovy. Představte si někoho, kdo je jedním z jeho studentů a ví, že jeho mentorem je opravdová baseballová hvězda, která reprezentuje svou zemi na světové scéně. Pak je tu David Winkler, třetí základní trenér týmu a talentovaný dřevorubec. Na konci dne odloží nářadí a zamíří přímo na baseballové hřiště na trénink. Jakub Grepl, hráč na nástroje a vysokoškolák, žongluje s požadavky akademické sféry se vzrušením ze hry.

Česká republika je blízko k velkému vstupu a přivádí s sebou tým snílků a realizátorů. Možná nemají přepychové smlouvy, ale to, co jim chybí ve zdrojích, dohánějí srdcem a duší.

Jak na rozhovor reagovali baseballoví fanoušci?

Baseballoví fanoušci po celém světě mají podporu a podporu týmu České republiky. Milují hráče a jsou připraveni stát za nimi na světové scéně.

World Baseball Classic bude vzrušující cestou pro fanoušky i hráče! Tak se pohodlně usaďte a užívejte si krásné radosti ze sportu!

