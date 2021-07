Dospívající oblek Raducanu udržuje vlajku národa v svobodných ženách

TENIS – Wimbledon – All England Tennis & Croquet Club, Londýn, Velká Británie – 1. července 2021 Britka Emma Raducano slaví druhým vítězstvím proti České republice Marktě Vondrosové Paul prostřednictvím agentury Reuters / David Gray

LONDÝN (Reuters) – Naděje Británie na turnaj žen ve dvouhře nečekaně zůstaly naživu, protože 18letá Emma Radocano ve čtvrtek šokovala finalistku French Open, když při svém prvním vystoupení dosáhla třetího kola.

Radocano, která se umístila na světovém žebříčku 338, překonala svoji českou soupeřku, když zvítězila 6-2 6-4, když den předtím pokračovala ve vítězství v prvním kole nad Vitaliou Dyachenko.

Kanadská mladá žena, jejíž otec je Rumun a matka Číňanka, ve druhém setu prohrála 3: 0, ale klidně získala kontrolu, aby přelstila zmatenou Vondrosovou.

„Myslím, že hraní před místním publikem rozhodně pomáhá,“ řekl Radocano.

„Také jsem přemýšlel, hrát každý bod, jako by to byl můj poslední bod, jako by to byl zápasový bod, byl to můj poslední bod tady ve Wimbledonu.“

Soudě podle toho, jak se Raducanu dostal na velkou scénu, po dvou měsících absolvování A-levelů ve škole to může být první z mnoha.

Rumunka Sorana Cerestia je na druhém místě poté, co porazila 12. osadu Victoria Azarenkovou 7-6, 3-6, 6-4.

(Hlášení Martin Hermann, Střih Ed Osmond)

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.