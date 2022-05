Doplnění zásob GameStop PS5 je vyprodáno – kde hledat další zásoby

Modernizace: GameStop je nyní z konzolí vyprodán. Ujistěte se, že následujete Doplnění zásob PS5 Průvodce nadcházejícími novinkami.

Minulý měsíc začal GameStop experimentovat o víkendu Doplnění zásob PS5. A zdá se, že prodejce byl s výsledky spokojen, protože dnes (28. května) v polovině období uspořádá další Prodej ke dni obětí války.

Podrobnosti o tomto GameStopu PS5 Narazí na nízké zásoby Matt Swider (Otevře se na nové kartě) Z zkratka (Otevře se na nové kartě). Matt je jedním z celosvětově nejuznávanějších sledovačů akcií s vysoce spolehlivými zdroji u téměř každého velkého prodejce. Prostřednictvím kontaktů na GameStop se mu podařilo potvrdit, že prodejce bude mít tento víkend na skladě PS5.

Tato akce na doplnění zásob začne od otevírací doby každého jednotlivého obchodu (což může být již v 8:00 místního času). Matt byl schopen potvrdit, že během tohoto poklesu bude k dispozici pouze konzole PS5 Disc a v průměru bude mít každý web k prodeji přibližně osm konzolí – ačkoli se očekává, že některé velké obchody budou mít více.

Kromě toho bude doplňování zásob PS5 vyžadovat, abyste byli souborem PowerUp Reward Pro člen. GameStop ukončil veškeré doplňování zásob konzolí nové generace za program prémiového členství od začátku roku 2021 a očekáváme, že prodejce bude v této praxi v dohledné době pokračovat. Níže se můžete zaregistrovat před dalším naskladněním PS5 tento víkend.

GameStop je také známý tím, že prodává své vlastní konzole PS5 v předem připravených balíčcích a doplňování zásob bude v tomto trendu pokračovat. Během této akce v obchodě budou k dispozici tři balíčky. Nejlevnější bude stát 718 USD, zatímco další dva budou stát 812 USD. Všechny tři jsou dodávány s bonusovým diskovým ovladačem PS5 Ovládání DualSensea kopii Gran Turismo 7a také další položky, které se liší podle balíčku.

Balíček za 718 $ obsahuje fyzickou kopii Kromě Ratchet & Clank Rift A dárkovou kartu PlayStation Network v hodnotě 25 USD. Zatímco balíčky za 812 dolarů přicházejí s oficiálním 3D bezdrátová sluchátka Sony Plus Pak kopie MLB The Show 22 resp Ghost of Tsushima: Director’s Cut. I když ani jeden z těchto balíčků není nejlevnějším způsobem, jak získat PS5, GameStop alespoň vždy účtuje kombinovanou maloobchodní cenu položek, takže ceny nejsou podražené.

Pokud byste si konzoli raději koupili online nebo nechcete navyšovat rozpočet na pokrytí drahého balíčku GameStop, určitě se podívejte Doplnění zásob PS5 Centrum je hlavní. Tato komplexní příručka je denně aktualizována nejnovějšími aktualizacemi u všech hlavních prodejců.

PS5 restock tracker – musí kontrolovat obchody