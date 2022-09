Donald Trump se vysmívá Joe Bidenovi, když sedí na pohřbu královny Alžběty | zábava

Donald Trump se posmíval Joeu Bidenovi poté, co americký prezident seděl ve 14. řadě na státním pohřbu královny Alžběty.

Hvězda „Apprentice“ – jejíž funkční období vypršelo v lednu 2021 – v pondělí (22.9.2019) kritizovala organizátory služeb v londýnském Westminsterském opatství za to, že projevili „neúctu“ k Americe a trvali na tom, že by ho nikdy nepožádali, aby seděl v sedm. Řadí zpoza budovy, pokud je stále vůdcem země.

Trump na svém Truth Social sdílel fotografii shromážděných světových vůdců s červenou šipkou ukazující na jeho nástupce.

K fotografii napsal: „Tohle se stalo Americe za pouhé dva krátké roky. Žádný respekt!

„Ale je správný čas, aby se náš prezident seznámil s vůdci některých zemí třetího světa.

„Kdybych byl prezidentem, nenutili by mě se tam vrátit – a naše země by byla o tolik jiná, než je teď!

„V realitách, stejně jako v politice a v životě je lokalita vším!!!“

Prezident a jeho manželka, první dáma Jill Biden, seděli vedle švýcarského prezidenta Ignazia Cassise a čínského viceprezidenta Wang Aishana ve stejné řadě. Přímo za nimi byl český premiér Petr Fiala a vpředu polský prezident Andrzej Duda.

Kvůli protokolu seděli vůdci Commonwealthu před vůdci ostatních zemí, což znamenalo, že v čele byli kanadský premiér Justin Trudeau a novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.

A před pohřbem královny vzdal Biden hold „milosrdnému, váženému“ králi.

Při podepisování kondolenční knihy v Lancaster House o víkendu řekl: „Měli jsme příležitost setkat se s velkým množstvím spřízněných lidí a mohu říci, že ti, kteří stojí v jejich myslích, jsou ti, jejichž vztah a interakce s vámi odpovídají jejich pověsti.“

„Když nás královna vzala do hradu na čaj a měli jsme malé palačinky, dělal jsem další a jedl jsem, co mi dala.

„Bylo to stejné jako její profilový obrázek – uctivé, čestné a vše o službě.“

„Moje srdce patří královské rodině, králi Charlesovi a celé rodině, je to ztráta, která zanechává obrovskou zející díru a někdy si myslíš, že se z toho nikdy nedostaneš, ale jak jsem řekl králi, budeš s ho na každém kroku, každou minutu, každý okamžik a to je uklidňující myšlenka.

„Takže, všem lidem Anglie, všem lidem Spojeného království, naše srdce patří vám a vy jste měli to štěstí, že to máte už 70 let, a všichni jsme byli nejlepší na světě.“ .“