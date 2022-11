Domácí run skvělého Bena Enoky zasáhl Black Sox na zahájení Světového poháru v softbalu

Homerun Bena Enoky zasáhl Black Sox v úvodu Světového poháru v softballu mužů.

Dvojnásobný zlatý medailista v sobotu na stadionu Wakata Maori v Aucklandu při vítězství Nového Zélandu nad Českou republikou 3:1 rozbil sólovou střelu přes levý plot.

Úsilí Enoky upevnilo jeho reputaci jako nejlepšího hráče Black Sox za poslední desetiletí a dalo domácím fanouškům impuls při zvednutí opony skupiny A.

Novozélanďané vždy chtěli vést, ale k uzavření dohody potřebovali Enokův homerun.

Třiatřicetiletý hráč – na svém šestém mistrovství světa – bagatelizoval své vlastní, řekl, že to bylo jeho „potřetí“ na talíři a „jen se pokusil trefit paty a pustit míčky… Měl jsem v tom štěstí .“

Ale přiznal, že je to „strana, která mění hru“, která „zažehla jiskru, abychom zůstali vzhůru přes sedm směn“.

Trenér Mark Sorenson cítil, že to bylo „docela úhledné“ a Enokův příspěvek vyústil ve „standardní“ výkon Black Sox.

Brett Phipps/Fotosport Ben Enoka na úvodním turnaji Světového poháru v softballu v Oaklandu zaútočil na domácí tým Black Sox proti České republice.

„Přišel v situaci, kdy jsme měli jízdu jednoho muže. Hledá nějakou půdu a je schopen ji dostat přes plot,“ řekl.

Sorenson řekl, že homer dal Black Sox „nějaký čas na vydechnutí“, ale cítil, že mají „několik dalších příležitostí“, kterých nevyužili.

„Možná jsme měli dát gól jako první [inning[ after a leadoff double [from World Cup debutant Tane Mumu and the heart of our order coming up, but we had three strikeouts.

“Putting the ball into play with runners on base creates more pressure and that’s what we need to do.’’

Brett Phibbs/Photosport Black Sox pitcher Daniel Chapman (C) after taking a key strikeout against the Czech Republic.

The Black Sox started Daniel Chapman on the pitching mound and the Aucklander –on the comeback trail after spinal surgery – snared 10 strikeouts while conceding just two hits.

“I was really pleased with our pitching, they only had a couple of hits, but we just gave a few too many walks,’’ Sorenson said.

Chapman threw hard enough, clocking around 135kph, but he had some control issues, walking five Czechs.

But the 25-year-old Aucklander showed grit with a couple of clutch strikeouts with Czechs having loaded bases on the first occasion and two runners on in the second.

But Sorenson would “like to see a few less walks, particularly leadoff walks [to start the innings]“

Josh Pettitt – držitel zlaté medaile z roku 2017 – vrátil Chapmana v sedmé směně a působivě odpověděl třemi údery, aby hru ukončil.

„Josh odvedl skvělou práci, je to solidní kopanec… zdálo se, že se míč pohyboval opravdu dobře,“ řekl Sorenson.

Výborně debutující Momo prodloužila singl na double v prvním poločase několika ostrými hrubými hrami, ale zůstala přilepená.

Brett Phipps/Fotosport Daniel Chapman vypálil rychlý míček.

Kapitán Cole Evans fauloval krátkou jízdu, aby skóroval bezpečný stoper Joel Evans v horní části třetího framu a Momo následoval, když Češi dokončili double play jinde v záloze.

Česká republika – dlouholetí evropští šampioni – zaostala ve spodní části třetiny, když Thomas Klein trefil základní dvojku do pravého středního hrazení a byl široký po přihrávce obecně působivého strážce Te Wera Bishopa a divokém nadhozu vedle. Chapman.

Zápas ožil v horní části šesté sady, když domácí Inuka přiměl Čecha Inuku ke změně hřiště.

Jeho bratr Tomáš Inuka neprojevil slitování s českou jedničkou Michaelem Holopradcem, když vypálil vzpěru do levého středu.

Rhys Evans se této příležitosti zvedl ve své skupině Světového poháru poté, co nahradil Joela Evanse na třetí základně. Starší bratr kapitána Colea vyjel z plotu vlevo uprostřed a zdálo se, že míří domů v parku, ale byl označen ve snímku na domácím štítku.

Sorenson řekl, že „Reese ztratil plynový uzávěr, když přišel asi jako třetí“, ale že „poslat to domů stálo za to riziko“, protože hra vyžadovala od Čecha perfektní hod.

The Black Sox skončili s pěti bezpečnými zásahy – bratři Enoka, Mumu, Joel Evans a Rhys Evans.

Klein a Martin Majola spojili české hity.

Black Sox se v neděli setkají se Spojenými státy.

jiné hry

Obhájce titulu Argentina musela v posledním poločase porazit Kubu 3:1 zezadu.

Reinaldo Lamotte trefil hluboké kormidlo homerunem přes střed pole před argentinským nadhazovačem světové třídy Huemul Mata a zajistil Kubě vedení 1:0 v páté směně.

Ale Alan Baker zdvojnásobil za Argentinu v sedmém zápase a později skóroval, aby zápas vyrovnal a Juan Zarra trefil double.

Mata měl 15 zásahů v šesti směnách a úlevný Roman Godoy chytil dva.

Australan Nick Chiles – mistr světa v roce 2009 – odpálil čtyři běhy při výhře Austrálie 7-0 v šesti směnách nad Dánskem.

Hikaru Matsuda – MVP nedávné Světové série v Praze – zahrál dva homeruny a sedmkrát zahrál při výhře Japonska 11:0 nad Jihoafrickou republikou.

Čtyřnásobní mistři světa Kanada v úvodní části skupiny B zastínili stříbrnou medaili z roku 2013 Venezuelu 3:2.

Výsledky prvního dne:

Skupina A: Nový Zéland 3 Česká republika 1, Argentina 3 Kuba 1.

Skupina B: Kanada 3 Venezuela 2, Austrálie 7 Dánsko 0 (6 běhů), Japonsko 11 Jihoafrická republika 0 (4 běhy).