Dokonči Eiji Onuma’s Tears of the Kingdom 20krát: Zde je jeho rada

Zatímco většina světa stále čeká na začátek The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, producent Eiji Aonuma už dokončil 20 a má radu: „Nesměřujte přímo ke konci.“

Breath of the Wild byl samozřejmě chválen za svůj rozsáhlý otevřený svět, který podporoval nelineární průzkum, a Aonuma říká, že zatáčky jsou vyrovnané. více Tentokrát zábava.

„Hrál jsem tuto hru od začátku do konce asi 20krát,“ řekl v nedávném rozhovoru, „a mohu říci, že je zábavnější se zvraty, dokonce více než předchozí hra.“ Vydalo Nintendo . „Při testování hry jsem občas potřeboval spěchat vpřed, abych dokreslil příběh, ale později, když jsem začal jít po vedlejších cestách, jsem si uvědomil, že je to úplně jiná hra!“

Prozradil, že to došlo k bodu, kde byl překvapen, co všechno dokáže v Kingdom’s Tears. Navzdory tomu, že hru dohrál tolikrát jako on, tvrdí, že se „ani jednou nenudil“.

„Když jsem začal procházet bočními uličkami, uvědomil jsem si… je to úplně jiná hra! „

„I při lepení věcí dohromady existuje tolik různých kombinací, že ani já je všechny neznám,“ pokračoval. „Dokonce jsem ten den při natáčení ukázkového videa objevil něco nového. Takže to může chvíli trvat, ale když se budete střídat a zkoušet vše, co můžete za tu dobu, myslím, že si hru užijete ve svém vlastní způsob.“

a co to stojí za to, Recenze IGN 10/10 souhlasí Tom Marks napsal, že má „téměř znepokojivý počet misí k dokončení, hádanky k objevování a zábavné rozptýlení, které vám zabrání dostat se na místo, o kterém jste si naivně mysleli, že míříte“.

Takže se v podstatě nechte rozptýlit – měli byste!

Alex Steadman je vedoucí zpravodajský redaktor v IGN, který dohlíží na zpravodajství o zábavě. Když zrovna nepíše ani neupravuje, můžete ji najít, jak čte fantasy romány nebo hraje Dungeons & Dragons.