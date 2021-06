Dokonce i záložní počítač Hubbleova kosmického dalekohledu nyní nefunguje správně

Hubblův kosmický dalekohled na oběžné dráze nad Zemí. NASA

NASA se už téměř dva týdny snaží zjistit, co se děje s Hubblovým kosmickým dalekohledem, ale záhada se ještě prohloubila.

Hubbleův dalekohled, který byl uveden na oběžnou dráhu v roce 1990, je nejmocnějším vesmírným dalekohledem na světě. Pofotil zrození a úmrtí hvězd, objevil nové měsíce kolem Pluta a sledoval dva mezihvězdné objekty, když se protlačili naší sluneční soustavou. Pozorování pomocí HST umožnila astronomům vypočítat věk a rozpínání vesmíru a podívat se na galaxie, které vznikly krátce po Velkém třesku.

Ale observatoř obíhající kolem Země neprováděla po dobu 12 dnů žádnou vědeckou práci. Počítač s užitečným zatížením dalekohledu – stroj z 80. let, který řídí a sleduje všechny vědecké přístroje kosmické lodi – náhle přestal pracovat 13. června.

Od té doby tým NASA Hubble pracuje na řešení problémů. Tým však zjistil, že i když počítač nedokážou opravit, mohou vždy přejít na záložní počítač s užitečným zatížením Hubble.

Ale tento týden NASA zjistila, že selhal také záložní počítač. Nyní tedy hledá nové vysvětlení záhadných problémů HST.

Hubble přistál NASA v králičí nory plné brouků

Na první misi údržby Hubblova kosmického dalekohledu nasadili astronauti řadu specializovaných čoček k opravě defektu v hlavním zrcátku. NASA

NASA se nejprve – bezvýsledně – pokusila restartovat počítač s užitečným zatížením. Poté tým obrátil pozornost na paměťový modul, který se zhoršoval, protože zaznamenával chyby. Tým HST si myslel, že to může být kořenem problému, ale ani oni neměli takové štěstí. Paměťový modul a jedna z jeho tří záložních kopií nebude fungovat. To naznačuje, že zdroj problému byl více než zdroj.

Tým začal tento týden spouštět diagnostické testy na jiných částech počítače s užitečným zatížením. Rozhodli se také zapnout záložní počítač s užitečným zatížením – což nebylo zapnuto, protože ho astronauti instalovali na dalekohled v roce 2009. Nový počítač však vykazoval stejné chyby na stejném zařízení jako původní.

To naznačuje, že počítač s užitečným zatížením nemusí být problém. Je to pravděpodobně další systém, který je stále ještě proti proudu.

„Jelikož je velmi nepravděpodobné, že by všechny jednotlivé hardwarové komponenty mohly mít problém, tým se nyní dívá na další hardware jako na pravděpodobného viníka,“ uvedla NASA ve zprávě. Aktualizace blogu v pátek.

Hubblův kosmický dalekohled se na tomto snímku vznáší na hranici Země a vesmíru, pořízeného po druhé servisní misi HST v roce 1997. NASA

Tým Hubble nyní věří, že viníkem může být jednotka, která pomáhá odesílat příkazy do vědeckých přístrojů dalekohledu a připravuje data z těchto přístrojů pro odeslání zpět na Zemi. Tato jednotka se nazývá Command Unit / Data Science Coordinator (CU / SDF).

NASA uvedla, že problém může být způsoben také vadným regulátorem výkonu. Pokud regulátor vysílá nesprávná napětí do zařízení Hubble, mohlo by to vysvětlit běžné problémy.

Aktualizace agentury uvedla, že NASA plánuje pokračovat v hodnocení dalších částí dalekohledu během příštího týdne. Pokud se zdá, že příčinou problému je CU / SDF nebo regulátor výkonu, tým plánuje přejít na jejich náhradní díly. (Hubble má tolik záloh, že NASA již nemá kosmické lodě, které může nést astronauty, aby nahradili poškozené části.)

Přestože je Hubbleovi 31 let, v posledních několika letech se věnuje více vědecké práci než kdykoli předtím. NASA doufá, že udrží dalekohled v provozu až do 20. let 20. století.

“Hubble je jednou z nejdůležitějších astrofyzikálních misí NASA. Funguje již více než 31 let a NASA doufá, že v ní bude pokračovat ještě mnoho let,” mluvčí NASA Řekl to Insiderovi začátkem tohoto týdne. „Z hlediska hodnoty HST pro vědeckou komunitu je to stále nejsilnější dostupný dalekohled, takže věk není rozhodujícím faktorem.“

Přečtěte si původní článek zájem o obchod