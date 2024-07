Dokáže umělá inteligence zvýšit kreativitu? Ano – ale za cenu: NPR

Přepnout titulek Studio Moore/Getty Images

Může AI chatbot udělat člověka kreativnějším?

Zastánci umělé inteligence tvrdí, že může sloužit jako inspirace, ale kritici jsou skeptičtí – a říkají, že to dělá jen o málo víc než remixování existujících děl.

Nyní nový výzkum naznačuje, že prvky obou argumentů jsou správné. Umělá inteligence může pomoci člověku stát se kreativnějším, ale riskuje snížení kreativity ve společnosti obecně.

‚nové nápady

Od doby, kdy zhruba před dvěma lety vstoupily na scénu velké jazykové modely (také známé jako LLM), se kolem využití umělé inteligence víly otázky. Společnosti jako OpenAI propagovaly své produkty jako nástroje, které mohou umělci použít ke zvýšení svého výstupu. Zatímco někteří autoři říkají, že přijali AI jako nástroj ve svém tvůrčím procesu, mnoho umělců a dalších kreativců vyjádřilo skepsi. Někteří dokonce podali žaloby a tvrdili, že nástroje používají díla chráněná autorským právem pro účely školení.

Oliver Hauser, ekonom z University of Exeter ve Velké Británii, který studuje umělou inteligenci, se chtěl pokusit odpovědět na základní otázku, zda umělá inteligence může zvýšit kreativitu.

„AI má úžasnou schopnost vytvářet obsah kliknutím na tlačítko,“ říká. Na druhou stranu umělá inteligence může často vytvářet příběhy, které jsou podobné povahy.

„Možná to není tak kreativní, jak si myslíte, a nepomůže vám to být kreativnější,“ říká.

Ve snaze získat nějaká tvrdá data o této ožehavé otázce kreativity se Hauser spojil s Anilem Doshim na University of London School of Management. Naverbovali téměř 300 lidí, kteří podle Doshiho neidentifikovali jako profesionální spisovatele. „Požádali jsme je, aby napsali povídku v osmi větách,“ říká.

Přibližně třetina autorů musela přijít s nápady sama, zatímco jiní měli počáteční nápady generované chatbotem ChatGPT 4.0. Ti, kteří dostali pomoc, byli rozděleni do dvou podskupin: jedna dostala jeden nápad vygenerovaný AI a další si mohla vybrat až z pěti nápadů.

Doshi říká, že zásadní je, že jak skupiny řízené lidmi, tak skupiny řízené umělou inteligencí musely psát příběhy samy.

„Naším cílem bylo zaměřit se na to, zda umělá inteligence může pomoci lidské kreativitě,“ říká Doshi „Nebylo to jako závod mezi umělou inteligencí a lidmi.“

Výsledky hodnotila skupina 600 rozhodčích. Byli požádáni, aby ohodnotili každý příběh podle jeho „novosti“ a „užitečnosti“. Novost byla ukazatelem originality příběhu, zatímco zájem byl měřítkem toho, jak dobrý příběh byl dostatečně dobrý pro zveřejnění.

Výsledek, Dnes zveřejněno V časopise Vědecký pokrok Studie zjistila, že příběhy napsané s pomocí umělé inteligence byly považovány za románovější a užitečnější. Spisovatelé, kteří měli přístup k jednomu nápadu s umělou inteligencí, si vedli lépe, ale ti, kteří měli přístup k pěti nápadům, zaznamenali největší podporu – psali příběhy, které byly považovány za asi 8 % románovější než samotní lidé a asi o 9 % užitečnější.

Navíc, Doshi říká, že nejhorší spisovatelé jsou ti, kteří z toho měli největší prospěch.

„Největší zlepšení ve své kreativitě zaznamenali ti, kteří byli přirozeně méně kreativní,“ říká.

Zdá se, že AI dělá lidi kreativnějšími. Ale je tu překvapení: Když se Hauser a Doshi podívali na všechny příběhy, zjistili jiný účinek.

„Společně byla menší rozmanitost toho, co bylo nového ve skupině AI,“ říká Hauser.

Sociální dilema

Jinými slovy, chatbot učinil každého jednotlivce kreativnějším, ale skupinu, která dostala pomoc AI, učinil méně kreativní.

Hauser popisuje nesourodý výsledek jako „klasické sociální dilema“ – situaci, ze které lidé individuálně těží, ale skupina trpí.

„Obáváme se, že ve velkém měřítku, pokud to bude používat příliš mnoho lidí… diverzita a kreativita v populaci celkově klesne,“ říká.

Annalee Newitz, Autor sci-fi a novinářPokusit se určit, zda je člověk kreativnější, je obtížné. „Myslím, že součástí kreativity je to, že to nelze ve skutečnosti měřit v procentech, jako je toto,“ říká Newitz.

Když se však Newitz pokusil reprodukovat některé ze stejných nápadů na příběhy s umělou inteligencí pomocí metod v článku, jasně viděl, jak použití umělé inteligence vytvoří podobné příběhy.

Když byli například požádáni, aby vytvořili nápady na příběh pro „dobrodružné dobrodružství na otevřeném moři“, zjistili, že AI do příběhu často začlenila klišé hledání pokladu. Zdá se, že se drží fráze „skutečný poklad byl…“ – což je Populární internetový memeNewitz říká, že jelikož je AI ​​trénována na velkém množství textů, je rozumné, aby nejprve čerpala z těchto často používaných klišé.

Newitz také říká, že sociální dilema, před kterým studie varuje, už zasáhlo sci-fi komunitu. Minulý rok musel časopis sci-fi Clarkesworld ukončit online příspěvky, protože byly „zavaleny příběhy napsanými umělou inteligencí“.

Nakonec Newitz říká, že by neobviňovali nikoho, kdo by chtěl zkusit použít AI k napsání příběhu. Ale nakonec se domnívají, že tyto nástroje nedosahují cíle psaní.

Tvůrčí psaní, říká Newitz, je „lidé, kteří spolu komunikují. I když je něco napsáno špatně – i když to není příliš kreativní – pokud je to napsáno člověkem, splní to svůj účel.“