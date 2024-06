Dohoda mezi Ruskem a Severní Koreou by mohla oslabit vliv Číny, ale Peking má na obojí stále páku.

PEKING (AP) – Zdá se, že Čína si bez jasných možností drží odstup Rusko a Severní Korea se sbližují Vzájemně prostřednictvím nové obranné dohody, která by mohla naklonit rovnováhu sil mezi třemi autoritářskými státy.

Odborníci tvrdí, že čínští vůdci se pravděpodobně obávají možnosti ztráty vlivu na Severní Koreu po jejím vůdci Kim Čong-unovi a ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Smlouva byla podepsána tento týdenJak by to mohlo vést ke zvýšené nestabilitě na Korejském poloostrově. Ale Peking může mít také potíže s řešením kvůli svým protichůdným cílům: udržení míru v obou Korejích a zároveň konfrontaci se Spojenými státy a jejich západními spojenci na globální scéně.

Peking se k dohodě, která vyžaduje, aby tak učinily obě země, zatím nevyjádřil Poskytování obranné pomoci Pokud je napadena druhá země – pouze opakuje stereotypní prohlášení, že se snaží podporovat mír a stabilitu na Korejském poloostrově a prosazovat politické urovnání rozdělení mezi Severem a Jihem.

Čínská reakce byla „velmi slabá“, řekl Victor Cha, senior viceprezident pro Asii a Koreu v Centru pro strategická a mezinárodní studia, a dodal, že to může být známkou toho, že Peking ještě neví, co má dělat.

Dodal: „Každá volba je špatná volba.“ „Buď nejste schopni se rozhodnout kvůli silně protichůdným názorům, nebo… nejste schopni se rozhodnout, protože nevíte, jak vyhodnotit situaci.“

Někteří v Pekingu mohou přivítat partnerství Ruska a Severní Koreje jako způsob, jak čelit americké dominanci v globálních záležitostech, ale Cha řekl, že v Číně, která nechce ztratit vliv a nechce, je „také velké nepohodlí“. chtějí, aby Spojené státy viděly destabilizující jadernou sílu nad zemí, která je blízko svého souseda Ruska, a nechce přenést konflikt v Evropě do Asie.

Čína však tyto obavy veřejně nevyjadřuje. „Nechtějí tlačit Kim Čong-una do náruče Vladimira Putina,“ řekl Cha s odkazem na vůdce obou zemí.

Lin Jian, mluvčí čínského ministerstva zahraničí, odmítl novou dohodu komentovat. „Spolupráce mezi Ruskem a KLDR je záležitostí dvou suverénních států. Nemáme žádné informace o relevantní záležitosti,“ řekl s odkazem na Severní Koreu iniciálami jejího oficiálního názvu, Korejská lidově demokratická republika.

John Kirby, mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost, novinářům řekl, že dohoda mezi Ruskem a Severní Koreou „by měla znepokojovat každou zemi, která věří, že by se měly dodržovat rezoluce Rady bezpečnosti OSN“. Rada bezpečnosti uvalila sankce na Severní Koreu ve snaze zastavit její vývoj jaderných zbraní.

Kirby také řekl, že dohoda „by měla znepokojovat každého, kdo věří, že podpora lidu Ukrajiny je důležitá věc. „Věříme, že Čínská lidová republika bude tuto obavu sdílet.“

Jednou z oblastí, které by se Čína mohla obávat, je, zda Rusko pomůže severokorejskému zbrojnímu programu sdílením pokročilé technologie, řekl Alexander Gabuev, ředitel Euroasijského centra Carnegie Russia.

Dodal: „Pokud je Čína skutečně znepokojena, má vliv jak v Rusku, tak v Severní Koreji a může se pokusit tento vztah nějak omezit.“

Setkání mezi Putinem a Kimem tento týden bylo poslední kapitolou v desetiletích složitých politických a vojenských vztahů ve východní Asii, kde se čínská komunistická strana, kdysi smolař, objevila jako vedoucí síla uplatňující vliv na Severní Koreu i Rusko.

Tento a další vývoj vyvolal ve Spojených státech obavy, že Peking, nyní druhá největší ekonomika světa, by mohl zpochybnit globální řád vedený USA tím, že by se spojil se zeměmi, jako je Rusko, Severní Korea a Írán. Peking toto tvrzení odmítl.

Sun Yun, ředitel čínského programu ve Stimsonově centru, řekl, že Peking nechce vytvořit třístrannou alianci se Severní Koreou a Ruskem, protože „potřebuje ponechat své možnosti otevřené“.

ARCHIV – Čínský prezident Si Ťin-pching (vpravo) a ruský prezident Vladimir Putin se na sebe dívají, když si podávají ruce před jednáním v čínském Pekingu. (Sergej Bobylev, Sputnik, foto bazénu Kremlu přes AP, soubor) SOUBOR – Dne 20. června 2019 odešla souborová fotografie zveřejněná čínskou tiskovou agenturou Xinhua na návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a severokorejský vůdce Kim Čong-un mávají z otevřené limuzíny, když cestují po ulici v Pchjongjangu v Severní Koreji. (Ju Peng/Xinhua přes AP, soubor)

Dodala, že takové spojenectví by mohlo znamenat novou studenou válku, čemuž je podle Pekingu odhodláno se vyhnout, a střetnutí s Pchjongjangem a Moskvou by bylo v rozporu s čínskými cíli udržovat vztahy s Evropou a zlepšovat vztahy s Japonskem a Jižní Koreou.

Son dodal, že sblížení mezi Severní Koreou a Moskvou „otevírá možnosti a možnosti nejistoty, ale na základě toho, co se dosud stalo, si nemyslím, že tím byly poškozeny čínské národní zájmy“.

Danny Russell, který byl nejvyšším americkým diplomatem pro Asii v Obamově administrativě, uvedl, že užší vazby mezi Putinem a Kimem by mohly oslabit vliv Pekingu a učinit z něj „největšího poraženého“.

„Kromě nepohodlí s Putinovým zasahováním do toho, co většina Číňanů považuje za sféru svého vlivu, je skutečnou cenou pro Čínu to, že objetí Ruska dává Severní Koreji větší beztrestnost a více prostoru k manévrování bez ohledu na zájmy Pekingu,“ řekl.

Russell, který je nyní viceprezidentem pro mezinárodní bezpečnost a diplomacii v Asia Society Policy Institute, řekl, že Kim chce snížit závislost své země na Číně.

„Uvolnění čínského vlivu znamená, že Kim Čong-un může ignorovat výzvy Pekingu ke zdrženlivosti, což pravděpodobně vytvoří chaos v době, kdy (čínský vůdce) Si Ťin-pching zoufale touží po stabilitě,“ řekl.

___

Tang informoval z Washingtonu. Spisovatelé Associated Press Will Weissert a Matthew Lee přispěli z Washingtonu.