Do Westportu se chystá návrat folkového a bluegrassového festivalu

Westport Folk and Bluegrass Festival se tento víkend vrací do města Co Mayo a slibuje „nejlepší program folku, bluegrassu a oldies“.

Festival je považován za začátek letní turistické sezóny ve Westportu a vítá „hudebníky a milovníky hudby z celého světa“.

Hospodské večírky, koncerty, workshopy, gospelová hodina a square dance jsou součástí zábavy.

Nyní je jí sedmnáct Festival za rok přivítá umělce jako The Kody Norris Show, Fog Holler a Bill and the Belles z USA, Lunch Special z Velké Británie, The Rustic Robots z České republiky a Irska Niamh Dunne a The Rockytop String Band. a Tim Rogers, mezi mnoha.

V novém „pilotním projektu“ festivalu se organizátoři spojili s Irish World Academy of Music and Dance na University of Limerick, East Tennessee State University a Middle Tennessee State University, přičemž zástupci všech tří institucí se na letošních akcích a plánuje rozvoj výměnných programů pro nadcházející roky.

„Už plánujeme, že se kapely z univerzit stanou součástí našeho programu na rok 2024, a to jako jednotlivci i jako hudební spolupracovníci,“ řekl zakladatel festivalu, místní obyvatel Uri Cohen.

Organizační výbor Westport Folk and Bluegrass Festival věří, že tento první projekt svého druhu je životně důležitý pro lepší porozumění tradiční irské i bluegrassové hudbě a hlubokých souvislostí mezi těmito žánry.

„Opravdu se těšíme na spolupráci s našimi novými partnery a doufáme, že to bude velkým přínosem pro budoucí návštěvníky festivalů a budoucí generace hudebníků na obou stranách Atlantiku.“

Chcete-li se dozvědět více o festivalu, navštivte: westportfolkbluegrass.com.

