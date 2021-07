„Do neznáma“: Soutěžit na olympijských hrách v Tokiu přes 100 Čechů

Asi 115 českých sportovců odcestovalo do hlavního města Japonska na takzvanou olympiádu 2020, přestože je kvůli koronaviru o rok zpožděno a nebude to jako u předchozích her.

Před nástupem do letadla v Tokiu promluvil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval s Českým rozhlasem.

“Tyto olympijské hry budou naprosto výjimečné, protože jsme nebyli v Tokiu už rok a půl. To znamená, že jdeme do neznáma. Pokud jde o to, kde náš tým zůstane, atd. všechno trochu „slepé“. Míra nejistoty je obrovská. “

Od tohoto rozhovoru se naplnila jedna z obav pana Kejvala, protože členové české strany již měli pozitivní test na Covida.

Lukáš Karpalic|Foto: Vít imánek, ČTK

Český tým se mezitím postupně přestěhoval do 17podlažní výškové budovy v tokijské olympijské vesnici.

Mezi nimi je i hvězda juda Lucas Krpalic, který byl jediným vítězem zlaté medaile na posledních hrách v Riu před pěti lety.

Krpálek říká, že místo konání je velmi zajímavé pro jeho sportovce – a fanouškům bude chybět.

“Pro nás v judu znamená skutečnost, že se olympijské hry konají v Tokiu, v zemi, kde judo vzniklo, obrovské množství. Každý říká, že kdokoli zde získá medaili, bude to nejcennější medaile jeho kariéry … Objevit se před zaplněného japonského publika je skvělé. A pro mě je nedostatek fanoušků velmi nešťastný. “

Tenisová šampionka Petra Kvitová získala v Riu jednu ze sedmi bronzových medailí pro Českou republiku. 31letá žena ale říká, že svůj úspěch minule „neobhájí“.

Petra Kvitová|Foto: Peter Menzel, Flickr, CC BY-SA 2.0

„Vůbec na to nemyslím. Nemyslím si, že by se dalo mluvit o„ obraně “. Titul obvykle obhájíme po roce, ale od poslední olympiády uplynulo pět let a je to mnoho let, mnoho dní “Jednu medaili už mám, takže ne, necítím žádný tlak. Těším se. Bude to pravděpodobně moje poslední olympiáda, takže si ji chci užít.”

Mezi českými týmy, které v Tokiu získaly medaili, patří tenisové duo Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Za skvělého horolezce Adama Ondru se považuje velká šance v lezecké soutěži, zatímco kritici si na pódium oblíbili i české kajakáře Jií Prskanec a Josefa Dostala.

Mezitím se basketbalový tým země, vedený kapitánem Chicago Bulls Tomášem Satoranskim, dostal na olympiádu poprvé od založení samostatné České republiky.