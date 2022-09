Do Indie dorazilo 8 ohrožených namibijských gepardů

Ale ohrožené kočky měly mnohem větší rozsah. Historicky se gepardi potulovali na Středním východě a ve střední Indii a také ve většině subsaharské Afriky. Ztráta stanovišť, pytláctví a konflikty s lidmi dramaticky snížily jejich populaci.

Ve volné přírodě nyní zbývá méně než 7000 gepardů, uvádí WWF. v Íránu, Dospělých gepardů je pouze 12 v divočině.

Vypuštění osmi zvířat je součástí většího plánu na návrat koček do jejich bývalé skupiny. V lednu indické ministerstvo životního prostředí, lesů a změny klimatu oznámil v tiskové zprávě Vláda plánuje během příštích pěti let vypustit do indických národních parků 50 gepardů.

Skupina, která dorazila do Kono, se skládala ze tří samců a pěti samic leopardů z Namibie. Vyplývá to z tiskové zprávy CCF. Každý leopard byl podle prohlášení očkován, vybaven satelitním krkem a umístěn do izolace v sídle fondu v Otjiwarongo v Namibii.

Zvířata vybraná pro 11hodinový výlet byla „založena na posouzení zdraví, divoké dispozice, loveckých dovedností a schopnosti přispět genetikou, která povede k silnému institucionálnímu souboru,“ říká organizace.

Přeprava koček z Namibie na jihozápadním pobřeží Afriky do střední Indie trvala několik kroků. V pátek Panthery odletěly z CCF na mezinárodní letiště Hosea Kutako ve Windhoeku v Namibii. Poté odjeli soukromým letadlem do indického Džajpuru. Nakonec byly v sobotu kočky převezeny do národního parku Kono a vypuštěny do svého nového domova.

„Jako aktivista v oblasti ochrany přírody jsem nadšený a jako vedoucí CCF jsem mimořádně hrdý na práci CCF Reintroduction Teamu,“ uvedl zakladatel a generální ředitel CCF Laurie Marker v prohlášení. „Bez výzkumu a oddanosti ochraně gepardů by tento projekt nemohl být uskutečněn.“

Gala Yadvindradev, děkan Wildlife Institute of India a vedoucí vědec projektu Indian Cheetah Project, řekl, že projekt bude přínosem pro celou Indii – nejen pro gepardy.

„Návrat velkého predátora obnovuje historickou evoluční rovnováhu s kaskádovými efekty, což vede k lepší správě a obnově přírodních stanovišť ve prospěch všech druhů a zvýší živobytí chudých komunit žijících v lesích,“ řekl Yadvendradev v prohlášení. .