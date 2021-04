Dnešní fotbalové tipy: Vystoupí Arsenal Česko z Evropské ligy v Praze?

Poté, co Man City a Real Madrid zaznamenali své místo v semifinále, nyní známe finálovou čtyřku Ligy mistrů v této sezóně.

Všechny čtyři vztahy šly cestou týmů, které se ujaly vedení v prvním čtvrtletí, což by mělo poskytnout vodítko pro čtvrteční střet Evropské ligy. Muž UDT, Romové a Villarreal vyhráli minulý týden a dnes večer se chystají do práce.

Ze všech tří si bookmakři myslí, že nejzranitelnější jsou Romové. Ve skutečnosti byl Ajax oceněn jako oblíbený hráč, který vyhrál v Římě, možná když hostitelé selhali 1: 0 a stále postupovali. Ajax by měl jít do toho, může otevřít na druhém konci, ale pouze 4/9 nad 2,5 góly, jak jsme již viděli tento týden, tito darebáci nevyhodili mnoho gólů, takže jít pod obilí se zdá být nejlepší hodnotou na 7/4.

Man UTD a Villarreal vyhrávají své zápasy v 4/9 a 9/20. United budou bez Maguire, Shawa, McDominiho a pravděpodobně Rashforda, ale měli by být mnohem silnější proti Španělům, kteří o víkendu zaznamenali třetí vítězství v La Lize.

Slipstipsů bylo v zápase z minulého týdne dost, muži Ole Gunner Soulshackera navrhli, že mohou v náhledu zápasu znovu porazit -1 deaktivovanou.

Slavia si klade za cíl vyřadit Kate do semifinále vyřazením Arsenalu ze zápasu v hlavním městě České republiky. Arsenal byl považován za nárokující si výhodu prvního zápasu po pozdním vedení v Emirátech, čímž připustil iniciativu Slavii v umírajících císařích soutěže.

Podpora Gunners o 3/4 by byla statečným mužem, ve skutečnosti by to mohlo jít dlouhou cestu. Slavia byla v této sezóně neporažená a v posledních dvou kolech si proti Leicestru a Rangers vytáhla vlastní půdu. Cena losování je 11/4, Slavia také peníze na trhu s dvojitou šancí.

Náhledy a tipy na čtvrteční zápasy

Závodní tipy

Alan Thompson má ve čtvrtek tři sázky na Ribbon a Newmarket

Golfové tipy

Poté, co minulý týden zveřejnila Masters čtyři vítězné výzvy, je Katie zpět v obchodě s RBC Heritage v Jižní Karolíně, kde zachytila ​​nejrůznější výkřiky na 30/1, 55/1 a 150/1. Zahrnul také své záměry vrátit evropské turné na evropskou půdu v ​​podobě Austrian Open.

Hodně štěstí ve všech vašich výzvách ve čtvrtek!

Sdílejte své předpovědi na sociálních médiích