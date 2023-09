DNES VE SPORTU – Cal Ripken Jr. hraje ve svém 2131. zápase v řadě a vytvořil rekord hlavní ligy

6. září 1920 – Jack Dempsey porazil ve třetím kole Billyho Meskeyho a udržel si titul mistra světa v těžké váze.

6. září

1920 – Bill Tilden vyhrál první ze svých sedmi mužských titulů na US Open, když porazil Billa Johnstona 6-1, 1-6, 7-5, 5-7, 6-3 ve West Side Tennis Club ve Forest Hills v New Yorku. .

1941 – Bobby Riggs porazil Franka Kovacse ve čtyřech setech a získal mužský titul na Tenisové asociaci Spojených států. Sarah Palfrey Cookeová vyhrála ženský titul, když porazila Pauline Betz 6-2, 6-2.

1948 – Spojené státy zametly Austrálii 5:0 a udržely si titul v Davis Cupu.

1975 – Chris Evertová vyhrála první ze svých šesti titulů na US Open, když porazila Yvonne Goolagong 5-7, 6-4, 6-2. V mužském semifinále předvedl Manuel Orantes jeden z největších návratů v historii tenisu, když ušetřil pět zápasových bodů, aby porazil Guillerma Vilase 4-6, 1-6, 6-2, 7-5, 6-4 poté, co prohrával o dva góly. . Milujte skupiny a od 0 do 5 ve čtvrté skupině.

1980 – Chris Evert-Lloyd porazila Hanu Mandlíkovou z Československa a získala svůj pátý titul ve dvouhře na US Open za posledních šest let.

1980 – John McEnroe a Jimmy Connors zápasili ve svém největším zápase na US Open. McEnroe porazil Connorse v semifinále 6-4, 5-7, 0-6, 6-3, 7-6(3) před zaplněnou Louis Armstrong Arenou.

1991 – Dvojice náctiletých hraje tenisovou úroveň přesahující jejich roky v ženském semifinálovém utkání na US Open. Sedmnáctiletá Monica Selesová porazila 15letou Jennifer Capriatiovou 6-3 3-6 7-6 (3), aby postoupila do svého prvního finále US Open.

1992 – Alžírčan Noureddine Marsili překonal světový rekord na 1500 metrů, když na mezinárodním atletickém mítinku v italském Rieti zaznamenal čas 3:28,86. Mourcili překonává rekord 3:29,46, který stanovil Maročan Said Aouita v roce 1985.

1993 – Češka Helena Soková porazila Martinu Navrátilovou 7-5, 6-4 a postoupila do čtvrtfinále US Open. Po ztrátě Navrátilové zůstaly Spojené státy poprvé v historii turnaje, který sahá až do roku 1887, bez toho, aby se dostaly do ženského čtvrtfinále.

1995 – Cal Ripken hraje ve svém 2 131. zápase hlavní ligy v řadě, aby překonal 56letý rekord Lou Gehriga. Ripken sklízel bouřlivé ovace po dobu 22 minut a později trefil homer při vítězství Baltimoru 4:2 nad Kalifornií.

1996 – 500. HR útočník Eddieho Murraye v kariéře za Baltimore Orioles.

2003 — Na US Open vyhrála druhá nasazená Justine Henin-Hardenne finále belgické dvouhry žen, když porazila nejlepší nasazenou Kim Clijstersovou 7-5, 6-1.

2008 – US Women’s Open: Serena Williamsová vyhrála svůj třetí americký titul. Porážkou Srbky Jeleny Jankovičové 6-4, 7-5.

2017 – Coco VanDwegheová se stala třetí Američankou, která se dostala do semifinále US Women’s Open, když porazila nejlépe nasazenou Karolínu Plíškovou 7:6(4), 6:3. Madison Keysová dokončila postup mezi Američankami a poskytla hostitelské zemi všechna čtyři semifinálová místa na US Open poprvé po 36 letech. Keysová, 15. nasazená, potřebovala 69 minut na to, aby porazila 418. Estonku Kaia Kanepiovou 6:3 6:3. Američané se nedostali do semifinále US Open od roku 1981, kdy Tracy Austinová porazila Martinu Navrátilovou o titul. . Do semifinále se dostaly i Chris Evertová a Barbara Potterová.

2017 – FIFA nařídila odvetný zápas kvalifikace mistrovství světa mezi Jihoafrickou republikou a Senegalem poté, co byl rozhodčí shledán vinným z manipulace s utkáním a byl suspendován na doživotí. Jihoafrická republika loni v listopadu porazila Senegal 2:1 v kvalifikaci díky pokutovému kopu, který ghanský rozhodčí Joseph Lamptey nařídil za neexistující házenou.

2020 — Tenista světové jedničky Novak Djokovič je senzačně diskvalifikován ze čtvrtého kola US Open poté, co z frustrace odrazil míček a zasáhl čárového rozhodčího; Pablo Carreno Busta prohrával v prvním setu 6-5.

