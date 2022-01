Dnes v historii | WTOP Novinky

Dnes v historii Dnes je sobota 1. ledna, první den roku 2022. Do konce zbývá 364 dní…

Dnes v historii

Dnes je první lednová sobota, první den roku 2022. Do konce roku zbývá 364 dní.

Vrchol dne v historii:

1. ledna 1863 vydal prezident Abraham Lincoln Proklamaci o emancipaci, v níž prohlásil, že otroci ve vzbouřených zemích budou „svobodní navždy“.

K tomuto datu:

V roce 1892 byl terminál Ellis Island oficiálně otevřen pro přistěhovalce v New Yorku.

V roce 1942 se Rose Bowl hrál v Durhamu v Severní Karolíně kvůli bezpečnostním obavám v důsledku japonského útoku na Pearl Harbor. Oregonský stát porazil vévodu 20-16.

V roce 1953 byl country zpěvák Hank Williams starší, 29 let, nalezen mrtvý na zadním sedadle svého auta při parkování v Oak Hill v Západní Virginii, když jel na koncert v Cantonu ve státě Ohio.

V roce 1954 NBC odvysílala první barevný televizní program od pobřeží k pobřeží poskytující živé vysílání Roses Parade v Pasadeně v Kalifornii.

V roce 1959 Fidel Castro a jeho revolucionáři svrhli kubánského vůdce Fulgencia Batistu, který uprchl do Dominikánské republiky.

V roce 1975 washingtonská porota zjistila, že úředníci Nixonovy administrativy John N. Mitchell, H. R. Haldeman a John D.

V roce 1979 uspořádaly Spojené státy a Čína ve Washingtonu a Pekingu ceremonie u příležitosti navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

V roce 1984 došlo k rozpadu AT&T, když byl telekomunikační gigant stažen z 22 Bell System na základě podmínek antimonopolní dohody.

V roce 1985 hudební kanál VH-1 debutoval s videem Marvina Gaye předvádějícího „The Star-Spangled Banner“.

V roce 1993 bylo Československo mírovou cestou rozděleno na dvě nové země, Českou republiku a Slovensko.

V roce 2006 prezident George W. Bush energicky hájil svůj domácí špionážní program a označil jej za legální a zároveň nezbytný pro zmaření teroristických útoků. Plán léků na předpis Medicare vstoupil v platnost.

V roce 2014 byly v 8:00 horského času otevřeny první legální obchody s rekreačním náčiním v Coloradu.

Před deseti lety: Druhá sonda NASA vyletěla na oběžnou dráhu Měsíce, den poté, co její duální sonda provedla stejný manévr; Bylo to součástí nejnovější mise, abychom pochopili, jak vznikli nejbližší sousedé Země.

Před pěti lety: António Guterres převzal otěže Organizace spojených národů jako její nový generální tajemník. Střelec zabil 39 novoročních davů v přeplněném nočním klubu v tureckém Istanbulu při útoku, ke kterému se přihlásila skupina Islámský stát. Nejméně 57 vězňů bylo zabito při vězeňských nepokojích v severobrazilském státě Amazonas.

Před rokem: Počet případů koronaviru ve Spojených státech přesáhl 20 milionů, podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse. Při vzácném novoročním slyšení republikáni v Senátu odmítli žádost prezidenta Donalda Trumpa o kontroly pomoci na COVID-19 ve výši 2 000 dolarů. Senát přehlasuje Trumpovo veto návrhu zákona o obranné politice po dřívějším hlasování Sněmovny o jeho přehlasování; Bylo to poprvé, co Kongres překonal Trumpovo veto, a stalo se to jen několik týdnů před jeho odchodem z Bílého domu. Floyd Little, který hrál ve filmech Syracuse a Denver Broncos, zemřel ve svém domě v Nevadě ve věku 78 let po dlouhém boji s rakovinou. nasazená Alabama porazila Notre Dame 31-14 v Rose Bowl a č. 3 Ohio State porazila Clemsona 49-28 a dosáhla na zápas národního mistrovství.

Narozeniny dnes: Dokumentarista Frederic Wiseman se dožívá 92 let. Herci Franku Langellovi je 84 let. Rockovému zpěvákovi a country hudebníkovi Joe MacDonaldovi je 80 let. Komikovi Donu Novellovi je 79 let. Herec Rick Hurst má 76 let. Je mu 68. Bývalé šéfce Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeové je 66. Rapperovi Grandmasterovi Flashovi je 64. Herci Rain Woodsovi 64. Herci Dede Pfeifferovi je 58. Country zpěvákovi Brianu Flynnovi (Flinnville Train) je 56. Herec Maurice Chestnut, R&B zpěvák, má 46 let. Modelce Eileen Nordgrenové je 42 let. Herci Jonasovi Armstrongovi je 41 let. Herci Edenu Riegelovi je 41 let. A zlaté medailistce na ledě Meryl Davis je 35 let.

