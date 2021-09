Djokovič se pokouší dostat se blízko grandslamu na US Open

Novak Djokovic se v sobotu pokusí postoupit ve čtyřech zápasech, aby po 52 letech absolvoval svůj první grandslamový turnaj dvouhry mužů v kalendářním roce po 52 letech, kdy se na US Open utká s Japoncem Keiem Nishikorim.

Čtyřiatřicetiletá srbská hvězda má v kariérním soupeření s Nišikorim 17: 2 a v zápase třetího kola na stadionu Arthura Ashe jej porazila 16krát za sebou.

„Jsem se svým tenisem velmi spokojený,“ řekl Djokovič. „Všechno jde správným směrem.“

Svým čtvrtým titulem na US Open dokončil Djokovič své první vítězství ve dvouhře mužů v jediném roce od Roda Lavera v roce 1969.

Nejlépe hodnocený Djokovič také pronásleduje historii ve snaze o svůj 21. grandslamový titul, což by prolomilo slepou uličku v rekordu mužů, který sdílí s Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem, oba chybějící kvůli zraněním.

Djokovič, který vyhrál všechny čtyři tituly současně po French Open 2016, nedávno porazil Nishikoriho ve čtvrtfinále olympijských her v Tokiu.

„Myslím, že je pro mě důležité dobře sloužit,“ řekl Djokovič. „Těším se na dobrou výzvu.“

Nishikori Djokovič byl od semifinále US Open 2014 neporažen sedm let, protože japonská hvězda se stala prvním asijským hráčem, který se kvalifikoval do grandslamového finále.

„Přeji si každou hru,“ řekl Nishikori. „Je to prostě silný hráč. V každé hře dávám maximum.“

Vítěz Djokovic-Nishikori se utká v pondělním zápase čtvrtého kola s 99. nasazeným americkým zástupným znakem Jensonem Proxbym nebo 21. ruským nasazeným Aslanem Karatsevem.

Přestože za Broxby nikdy nehrál, Djokovič remizoval s Karatsevem 1: 1, když ho porazil v letošním semifinále Australian Open, než s ním prohrál na antuce v bělehradském semifinále.

– Andreescu dárky –

Kanadská šestá nasazená Bianca Andreescuová, vítězka US Open z roku 2019, postoupila do posledních 16 týmů, když porazila 104. nasazenou belgickou poraženou Gret Minnenovou 6-1, 6-2.

„Jsem se svým výkonem velmi spokojený,“ řekl Andreescu. „Pro mě takhle vystupovat na tomto druhu pódia je to pocta.“

Příště se Andreescu setká s vítězkou pozdějšího zápasu mezi českou desátou nasazenou Petrou Kvitovou, dvojnásobnou wimbledonskou šampionkou a sedmnáctou nasazenou Řeckou Marií Sakkari.

Andreescu byla součástí kanadského tréninku na US Open, který viděl její dospívající krajanku Leilu Fernandezovou, čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osaka, vyloučenou a Felix Auger-Aliassime se připojil k Fernandezovi ve čtvrtém kole, přičemž sedmý nasazený Denis Shapovalov doufal, že připojit se k nim.

„Je to opravdu úžasné,“ řekl Andreescu. „Jsem tak vděčný, že mohu být součástí této skupiny.“

Noční zápasy zahrnují světovou jedničku Ash Barty z Austrálie, rozhodčí Wimbledonu, proti Američance Shelby Rogersové a olympijskému vítězi Tokia Alexandru Zverevovi, druhému místu z Německa a druhému místu na US Open 2020, proti Jacku Sockovi, který se ve Spojených státech umístil na 184. místě. .

Barty je vždy 5: 0 proti Rogersovi, čtyři z vítězství letos přicházejí.

Sock v profesionální soutěži poráží Zvereva 2: 1, když vyhrál 2016 ve Stockholmu a finále ATP 2017 a prohrál svůj první zápas roku 2016 v Pekingu.

S jeho vítězstvím bude Sock nejhůře umístěným mužem v 16. kole US Open od 187 semen Ken Flach v roce 1987.

