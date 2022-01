Djokovič porazil Australian Open ještě před jeho začátkem | Sportovní

Šokující odchod Novaka Djokoviče z Australian Open dává výrazu „neúmyslný faul“ nový význam.

Jen pro upřesnění, Djokovič se mohl dostat pryč z celé té šlamastiky tím, že by očkoval takové, jako je Rafa Nadal, jeho největší rival, a všichni ostatní hráči, funkcionáři, zaměstnanci a dokonce i fanoušci, kteří vstoupili do Melbourne Parku, když turnaj začne 17. ledna. . Nebo jako „hrstka“ dalších hráčů, o kterých manažer Australian Open Craig Tilly přiznal, že také dostali výjimky, se mohl jednoduše ukázat, zmlknout a držet palce v naději, že si toho nikdo nevšimne.

Místo toho se s tím Djokovič těsně před cestou z Dubaje do Austrálie pochlubil na Twitteru.

„Během přestávky jsem se skvěle bavil s našimi blízkými a dnes s dovolením mířím dolů,“ napsal Djokovič. „Pojďme do roku 2022.“

Ne tak rychle.

Djokovič je v tenise téměř neporazitelný, ale politika je úplně jiná hra. V době, kdy přistál na melbournském letišti Tullamarine, v zemi, která měsíce snášela uzamčení a udržovala své hranice zavřené až donedávna, šíleně plival. Najednou jeho výjimka nestála za papír, na kterém byla vytištěna.

„Pravidlo je velmi jasné,“ řekl ve čtvrtek premiér Scott Morrison. „Potřebujete lékařskou výjimku. Neměl platnou lékařskou výjimku. Voláme na hranici a tam to platí.“

To vysvětlovalo, jak si Djokovič přes noc na letišti zchladil paty. Kvalita a rozmanitost pozic franšízy se mu zjevně nelíbila od té doby, co srbský prezident Aleksandar Vučić – který v jednu chvíli mluvil s Djokovičem – šel na Instagram a požadoval „přestat obtěžovat nejlepšího tenistu na světě v co nejkratším čase. čas“.

Délka lhůty však závisí na tom, zda a na jakém základě se Djokovič proti rozhodnutí australských pohraničních sil odvolá. Melbournské noviny The Edge citovaly zdroje, které tvrdily, že Djokovič žádal o výjimku, protože se v předchozích šesti měsících nakazil COVID-19. Pokud je to pravda, případ u soudu nebude mít dlouhého trvání. The Age také uvedlo, že federální zdravotnické úřady informovaly ředitele turnaje Craiga Tillyho při dvou předchozích příležitostech písemně, že jakákoli výjimka založená na předchozím zranění nebude schválena pro vstup bez karantény.

„Pokud jsou tyto důkazy nedostatečné, nebude s ním zacházeno jinak než se všemi ostatními a bude v příštím letadle zpátky domů,“ řekl Morrison.

Na otázku, zda bude vybrán Djokovič, Morrison připustil, že ostatní hráči měli stejnou výjimku a vízum mohlo proniknout do země. Ale byli alespoň dost chytří na to, aby to nezveřejňovali.

„Když přimějete lidi, aby veřejně prohlásili, co říkají, že udělají, přitahují na sebe příliš mnoho pozornosti,“ řekl Morrison.

Djokovičův výkřik na hřišti v minulosti, stejně jako jeho odpor k očkovacím mandátům a problematická prohlášení o vědě a medicíně, ho už dříve dostaly do problémů. Před osmnácti měsíci, když se koronavirus rozmohl, zorganizoval ve své domovské zemi Bělehrad tenisový veletrh, který byl zrušen poté, co byl Djokovič a další tři účastníci pozitivně testováni. Myslel sis, že se tu lekci už naučil.

Když se ho zeptali na Djokoviče, Nadal řekl: „Myslím, že kdyby chtěl“, hrál by tady v Austrálii bez problémů. Prošel si jinou – rozhodoval se sám, každý se může svobodně rozhodovat, ale pak z toho plynou nějaké důsledky, ne? „

Ano.

Ať se nám to líbí nebo ne, lidé, kteří cvičí, byli nuceni zvolit si stranu v probíhající veřejné debatě o očkování a naléhali na to, jak se vypořádat s epidemií, která slábne a slábne s šílenou nepředvídatelností. Není tedy překvapením, že jejich rozhodnutí nebyla vždy uspokojivá nebo konzistentní.

Už jsme viděli, jak strana Green Bay vynechala Aaron Rodgers jeden zápas, když byl na NFL COVID protokol a dostal facku po zápěstí – pokutu 14 000 $ – za úmyslné zavádění ligy o jeho neočkovanosti po celé měsíce. Mezitím neočkovaný Kyrie Irving z Brooklynu hrdě proseděl celou první polovinu sezóny NBA a stále bude moci hrát pouze v zápasech Nets road.

Když už nic jiného, ​​Djokovičovo možné vyhoštění z Austrálie a první velký šampionát tenisové sezóny je známkou toho, že zatímco se kalendář otočil, někteří sportovci budou trvat na tom, aby zůstali pozadu. Mohou si toto rozhodnutí zformulovat jakýmkoli způsobem – je to koneckonců jejich – pokud pochopí, že my ostatní spolu nemusíme hrát.