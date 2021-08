Divné nové boty Destiny 2 jsou tak silné, takže Bungie Nerfed ‘Em

začátkem tohoto týdne, Osud 2Ztracená sezóna začalaA přinesl S jejími novými misemi, příběhy, a podivné vybavení. určitý kus Divné vybavení, nějaké nové luxusní obuv F nebo lovci, brzy se stali slavnými ( a nenáviděl) Protože to hráčům v zásadě umožňovalo blokovat cestu Osud 2 Hraje v PvP. v současné době, Bungie složila boty a tanečníci milující tanec se cítili docela smutní.

Dotyčné podivné boty jsou radioaktivní taneční stroje, který se poprvé objevil v Pánev, ale nyní se znovu objevil v Osud 2 Vedle nové sezóny. Původně v první hře tyto zvláštní boty zvýšily vaši rychlost pohybu, když jste se zaměřili. v Osud 2Tito lovci, boty teď A vám umožní používat vaše Vyhněte se schopnosti několikrát za sebou na krátkou dobu Jste blízko nepříteli. To vedlo k určitým problémům.

jak bylo vysvětleno Jamespot‘s Phil HornshawTyto boty lze spárovat s dalšími položkami, které přidávají nové atributy vaší schopnosti driblovat. Správné kombinace vám mohou překážet Osud 2 Hrát si. Jedním z uvedených příkladů jsou lidé Použití režimu Dynamo pro helmy na bázi prázdnoty. Tato úprava dát hráčům s super energie, čím víc jich je použití Dodge lze také skládat na sebe. Se správným designem a trochou praxe Hráči mohou své Super tyčinky snadno naplnit krátkou částkou času.

Jak se dalo očekávat, toto bylo rychle využito Pánev hra , což vedlo ke stížnostem, že cizinec byl zlomen a dobyt. Takže včera v noci, zřejmě v reakci na to Pro tyto poznámky je Bungie dočasně Zakáže nové spouštění v režimech PVP a Gambit. Jako to město v volný způsobOznámila Bungie Už žádné tancování! Přestaň tancovat! Přestaň! (Obuv můžete používat i mimo tyto režimy.)

Správci komunity Bungie A Osud 2 hráči Bavte se na Twitteru poté, co byl vyhlášen zákaz Dance Hunters. Ačkoli někteří také zpochybnili, proč jsou tyto boty ve hře nabíjeny takto. Ujasněme si to: hráči nepoužívají chybu, aby získali všechny tyto zvláštnosti a super silné schopnosti. Používají stroje Radiant Dance, jak bylo zamýšleno, což jim umožňuje driblovat více a přimět je k driblování. Efektivnější funkce v provozu. Vypadá to jako problém, který Bungie nečekal Pánev Hráči využívají výhody nového výkonného vybavení.

Ale co, pojďme Nedělejte si s tím starosti a místo toho to poslouchejte píseň “ bezpečnostní tanec Což trochu souvisí s tímto příběhem a které mi teď utkvělo v hlavě.

