The Společnost Walta Disneye (DIS) Čistý příjem v posledním čtvrtletí prudce poklesl, protože pandemie koronaviru nadále váží mnoho jejích podniků, od zábavních parků po filmy. Čtvrteční výsledky ale překonaly očekávání Wall Street díky předplatitelům, kteří se hrnou do Disney + a dalších obřích streamovacích zábavních služeb. Disney parky a letoviska se zavřely nebo pracují s drasticky sníženou kapacitou od krátce poté, co pandemie v březnu loňského roku zavedla v USA uzavření. Během této doby byly rovněž pozastaveny její výletní lodě, zrušeny živé sportovní události a narušeny filmové a televizní projekty.

Disney uvedl, že očekává, že narušení koronaviru bude v tomto fiskálním roce stát přibližně 1 miliardu dolarů. Největší ranou pro společnost ve čtvrtletí, které skončilo 2. ledna, bylo uzavření a omezené znovuotevření jejích zábavních parků, což společnost stálo přibližně 2,6 miliardy dolarů.

Společnost se sídlem v Burbanku v Kalifornii se zaměřuje na své parní služby – Disney +, ESPN + a Hulu – s cílem podpořit růst. Celkový počet předplatitelů Disney + na konci čtvrtletí činil 94,9 milionu, což je více než dvojnásobek předplatitelské základny před rokem, kdy byla služba v provozu pouze asi dva měsíce. Předplatitelé ESPN + vyskočili o 83% na 12,1 milionu a počet předplatitelů Hulu se zvýšil o 30% na 39,4 milionu. V prvním čtvrtletí fiskálního roku společnosti Disney činil čistý příjem 17 milionů USD, neboli 1 procento na akcii, ve srovnání s 2,1 miliardy USD, neboli 1,16 centů na akcii v předchozím roce. S výjimkou jednorázových položek činil čistý příjem 32 centů na akcii, ve srovnání s 1,53 USD na akcii v předchozím čtvrtletí. Tržby poklesly o 22% na 16,25 miliardy USD z 20,88 miliardy USD. Výsledky překonaly očekávání Wall Street.

• Česká zbrojní společnost Česká zbrojovka podepsala smlouvu o koupi zbraň„Americký puškař, který v devatenáctém století pomáhal vyvíjet ruční zbraně, a od té doby zásobuje ozbrojené síly USA a dalších zemí. Česká zbrojovka Group SE v pátek oznámila, že koupila všechny akcie společnosti Colt Holding Company LLC, mateřské společnosti Colt’s Manufacturing Company LLC a její kanadské dceřiné společnosti Colt Canada Corp. Hodnota obchodu je 220 milionů USD a 10 98620 nově vydaných akcií CSKA. Zbrojovk a podléhá schválení regulačními orgány. Česká společnost uvedla, že očekává dokončení dohody ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Associated Press