Začátkem tohoto roku, když jsem viděl Disga 6: Destiny Challenge Když v létě přijde k přepínači, načerpá. Na kapesní konzoli je spousta menších taktických RPG, ale jen málo z nich má psanou historii, analýzu hloubky čísel a slušný rozpočet pro Nippon Ichi Software Disgaya série. Bohužel prvních pár hodin s touto hrou mi dalo další nápady.

Zaprvé: povinnost Disgaya Což se pokusím co nejvíce shrnout. Disgaya: Hodina temnoty To bylo vydáno v roce 2003 pro PS2. Numerická strategie směřovala stávky jako Final Fantasy Tactics Objektivem hloupého anime. Dosažení úrovně 99 nebylo koncem oblouku vaší postavy, ale začátkem a na startu byli rozkošní tučňáci s názvem Prinnies. Zatímco tam teď byl Šest sekvencí a spousta portů a adaptérů, nikdo z nich nebyl nikdy tak dobrý a soustředěný jako originál, a Disga 6, 28. června jsem to pro mě ještě nezměnil.

To, co mění, je vzhled a chování hry díky přidání 3D avatarů. Vzhled je tradičně izometrický a založený na ikonách, dysgeie 6 Zachovává dojem z dřívějších uměleckých stylů, ale ne vždy tak, aby se cítil přirozeně. Nové bojové scény vypadají jako bitvy Pokémonů a někdy může být těžké se v síti zorientovat.

Na přepínači to také občas vypadá ošklivě. K dispozici jsou tři herní režimy: Grafika, Vyvážení a Výkon. Věci vypadají v grafickém režimu dobře, ale snímková frekvence je chmurná, když se akce rozběhne. Na druhou stranu, hra běží docela hladce v režimu výkonu, ale vypadá to, že někdo na mé obrazovce přepnul jen kousek másla.

Graphics aren’t the end-all-be-all of a Disgaea game though, and Disgaea 6 does scratch plenty of my longstanding tactical RPG itches. There are still fighters to level up, items to collect, bonus objectives to complete, and a sprawling web of sub-systems for earning and spending different currencies—Hell, EXP, Mana, Karma—to unlock new job classes, power up abilities, and find the most powerful gear. The tinkerer part of me is likely going to spend another dozen hours with the game at least over the next month training up my team and grinding out the story (the narrative this time is a mostly forgettable power fantasy of a punk zombie trying to defeat the god of destruction, but the level design for each chapter’s battles is still quite good).

My bigger problem with Disgaea 6 is just how inflated and frictionless everything feels. The new level cap is 99,999,999, up from the previous standard of 9,999, but in practice that just seems to mean that every character levels up that much faster. Similarly, you can now hit for over ten quadrillion damage, the Vývojáři uvedli v rozhovoru minulý rok. V současné době je většina mých postav vynásobena 5 číslicemi, což je stejné jako dvouciferné číslo, protože většina nul je stejně vyříznuta.

K dispozici jsou také nové funkce kvality života, jako je duální rychlost a automatické bitvy. Můžete dokonce nastavit, aby se bitvy po dokončení automaticky opakovaly. Hráči RPG stále hledají způsoby, jak vylepšit grind, ale něco o těchto nových nástrojích a směšných statistikách velkých postav zachází příliš daleko a prolomí základní logiku hry. Nemusíte samozřejmě nechat automatické spuštění hry, ale jakmile to uděláte, je těžké přestat. V jednu chvíli jsem nechal klíč zamčený celou noc, zatímco démoni bojovali o srdce. Jedinou věcí, která jim nedovolila rychle porazit demoliční koule, bylo nastavení úspory energie mého přepínače.

Součástí vždy bylo stisknutí hracího kruhu, aby se čísla zvedla na hloupá místa dysgeie Atraktivní, ale mám obavy dysgeie 6V případě, že není dostatek nových systémů nebo zábavných rytmů příběhu, které by mě udržely na dlouhou dobu, zvláště s Mnoho předchozích her v řadě na výběr na Switchi. Prozatím se snažím uzavřít mír se snadno rozbitými pokusy o léčbu dysgeie 6 spíš jako anime fotbalový manažer. Místo mikromanažování mých každodenních tréninků se mohu soustředit na větší obrázek, vymyslet podivné a vynikající týmy, které se zúčastní Global Elemental Challenge, a ze všech sil se pokusím zkontrolovat všechny ostatní políčka v mém klubu Netherworld naplněném seznamem.