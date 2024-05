Dinosauři potřebovali být dostatečně chladní, aby na teplokrevnosti záleželo

Kdysi se předpokládalo, že dinosauři jsou chladnokrevní nebo ektotermní, což je myšlenka, která dává smysl, protože to byli plazi. Zatímco vědci již dříve objevili důkazy o druzích dinosaurů, které byly teplokrevné, co mohlo vést k této adaptaci, zůstalo neznámé. Tým výzkumníků nyní věří, že dinosauři, kteří již měli určitou schopnost tolerovat chlad, vyvinuli endotermické nebo teplokrevné adaptace, když migrovali do oblastí s nižšími teplotami. Domnívají se také, že našli možný důvod letu.

Pomocí fosilních záznamů druhohor, evolučních stromů, klimatických modelů a geografie a také s ohledem na dramatickou událost změny klimatu, která způsobila globální oteplování, tým zjistil, že teropodi (predátoři a předci ptáků, jako jsou Velociraptor a Tyrannosaurus rex) a ornithischians (jako Triceratops a Stegosaurus) musel mít svou cestu do chladných oblastí během rané jury. Předpokládá se, že nízké teploty vedly k výběru druhů, které jsou částečně přizpůsobeny vnitřnímu teplu.

„Počáteční invaze velkých výklenků… [suggests] Časné zkoumání izotermické (možná endotermické) fyziologie v [certain species]Vědci ve studii zveřejněné britskými novinami „Daily Mail“ uvedli: „Což jim umožnilo kolonizovat a pokračovat i v extrémních zeměpisných šířkách od období rané jury.“ Stay Nedávno publikované v Current Biology.

Žhavá nemovitost

Během druhohorní éry, která trvala před 230 až 66 miliony let, se primitivní dinosauři známí jako tyranosauridi začali diverzifikovat do horkého a suchého podnebí. Raní sauropodi, orniti a teropodi měli tendenci přežívat v těchto oblastech.

Sauropodi (jako Brontosaurus a Diplodocus) by se stali jedinými termofilními skupinami dinosaurů – fosilní záznamy ukazují, že sauropodi měli tendenci přežívat v teplejších oblastech, i když tam bylo méně potravy. To ukazuje na potřebu slunečního záření a tepla spojeného s vnějším teplem. Možná byli schopni přežít při nižších teplotách, ale podle jedné hypotézy nebyli dostatečně přizpůsobeni, aby přežili dlouho.

Je také možné, že život v chladnějších oblastech znamenal velkou konkurenci s jinými typy dinosaurů, protože teropodi a orniti se nakonec přesunuli do těchto chladnějších oblastí.

Skoro konec světa

Daleko od environmentálních příležitostí, které mohly dinosaury přitahovat do chladnějších oblastí, byli pravděpodobně drženi daleko od teplejších oblastí. Asi před 183 miliony let došlo k narušení uhlíkového cyklu spojeného s intenzivní vulkanickou činností, která vyvrhla obrovské množství metanu, oxidu siřičitého a rtuti. Život na Zemi trpěl spalujícím žárem, kyselými dešti a lesními požáry. známý jako Raně jurská událost JenkinsVědci se nyní domnívají, že tyto poruchy vytlačily teropodní a ornitské dinosaury do chladnějších podnebí, protože teploty v teplejších oblastech překračovaly ideální teploty pro jejich přežití.

Teropodi a orniti, kteří přežili dopady Jenkinsovy události, mohli mít velkou adaptaci na chladné klima; Nyní se věří, že mnoho dinosaurů z těchto skupin bylo pokryto peřím. Peří bylo možné použít k zachycení a uvolnění tepla, což umožnilo opeřeným dinosaurům regulovat teplotu těla v rozmanitějších klimatických podmínkách. Moderní ptáci používají své peří stejným způsobem.

Dinosauří druhy s peřím nebo speciálními strukturami, které zlepšily hospodaření s teplem, mohly být endotermické, což znamená, že byly schopny udržet si tělesnou teplotu prostřednictvím metabolické nebo dokonce endotermické aktivity.

Kromě dinosaurů, kteří migrovali do vysokých zeměpisných šířek a přizpůsobili se nižším teplotám, mohly endotermy dát vzniknout novým druhům a liniím dinosaurů. Mohlo to přispět ke vzniku Avialae, kladu, který zahrnuje ptáky – jediní skuteční dosud existující dinosauři – pocházející z jejich nejstarších předků.

„[Our findings] „Poskytuje nové poznatky o původu ptačích endoterm, což naznačuje, že tato evoluční cesta v teropodech… mohla začít v posledním období rané jury,“ uvedli vědci ve stejném článku. Stay.

Tohle je opravdu něco k zamyšlení, až kolem proletí pták.

Aktuální biologie, 2024. DOI: 10.1016/j.cub.2024.04.051