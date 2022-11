Diagnóza brankáře Bruins Jeremyho Swaymana je po zranění nejasná

Bruins čekali na testy, než zmínili závažnost Swaymanova zranění. V úterním finále se zdálo nepravděpodobné, že by Swayman mohl nastoupit ve čtvrtek na Manhattanu proti Rangers.

Bylo by to na Olmarkovi, který měl klidnou noc. Po páteční uzávěrce v Columbusu byl v úterý vytržen poté, co dal pět gólů ve 24 střelách, pak se vrátil poté, co se zranil Swayman a zablokoval poslední střely, které viděl.

„Hokej je hokej,“ řekl Olmark. „Je to velmi skromná liga. Nemyslím si, že jsem viděl, jak se taková situace vyvíjí tak, jak se vyvíjela. Myslel jsem si, že Sway tam odvedl skvělou práci. Nakonec jsme vyhráli.“

Úroveň jeho úzkosti nad zraněným žaludkem byla nízká.

„Je z Aljašky,“ řekl Olmark. Moc se nebojím. Ten muž je tvrdý jako hřebíky.“

Laoko první síť

tento pro Jakub Lauko.

Laoko viděl svůj potenciální první gól své kariéry proti Coyotes minulý měsíc, když povolal brankáře. Nick Foligno.

V úterý dostal nováček Čech skvělý zákrok od Foligna, který hacknul Inspector Penguins, posunul pravé křídlo a v 13:20 první třetiny namířil jehlu na Laoko.

„Byl to můj první pohled na rozhodčího,“ řekl Lauku. „Když řekl, že je to v pořádku – trochu zaváhali, že to napadnou.“

Lauko odbruslí z lavičky kolem Jevgeniho Malkina z Pittsburghu poté, co v úterý večer vstřelil svůj první gól v NHL. Keith Srakocic/The Associated Press

Foligno během oslav sprintoval do rohu, aby chytil puk pro svého 22letého společníka.

„Jsi lepší,“ vtipkoval Lauko. „Vstřelil můj první gól, proti Arizoně. Ne ne ne. Je to opravdu dobrý chlap. Říkám mu strýček Nick. Záleží mu na tom, aby mi radil, a také s mou zvědavostí.“ [Tomas Nosek].

Laoko řekl, že puk půjde speciálnímu příteli.

Před dvěma lety slíbil svému 20letému kolegovi a příteli, Ondřej BuchtelaKdo umíral na vzácný typ rakoviny.

Buchtela, jeden z obránců Piráti Chomutov v Czech Estrellaga, zemřel na rakovinu srdce 24. července 2020.

Lauko připustil, že jeho rodiče by byli zklamaní, kdyby suvenýry nedostali, ale slíbil, že puk dá Bocellově matce.

„Když jsem se dozvěděl, že budu hrát NHL, byla první, komu jsem zavolal,“ řekl Lauko. „Je to pro mě dojemné.“

Marchand se nikdy neohlíží

V úterý bylo první setkání Brad Marchand Brankář tučňáků Tristan Garry Od loňské krize vedla Marchanda k šestizápasovému trestu, nejdelší v jeho 14leté kariéře.

Loni 8. února v TD Garden Marchand odpálil svůj set, když se mu Gary v posledních okamžicích prohry 4-2 vysmíval.

Marchand, který byl okraden Garym během tlačenice před sítí, odpověděl na Garyho slova hodem rukavicí na brankářovu hlavu a při překážení rozhodčímu prostřelil holí brankářovu masku.

Na slyšení s komisařem NHL Betman běžíMarchand dosvědčil, že Gary řekl: „Co takhle?“ [expletive] Uložit?“ Bettman podpořil zákaz na šest zápasů, protože si uvědomil, že Marchandovy rapové noviny jsou příliš dlouhé na to, aby umožnily takový nesmysl.

Marchand, vlevo, oslavuje vítěze zápasu se spoluhráči Humpusem Lindholmem a Patricem Bergeronem v úterý večer v Pittsburghu. Keith Srakocic/The Associated Press

Marchand je považován za nejvíce suspendovaného hráče v historii National Hockey League, s osmi vyloučeními, celkem 28 prohranými zápasy a pěti pokutami. Přišel o více než 1,4 milionu dolarů na platu.

Jeho poslední komentář mu v úterý ráno nepřišel na mysl.

„Byla to reakce na situaci,“ řekl Marchand. „Nemyslím na něj ani na tu situaci. Tak to je. Dostal jsem velmi vysokou penalizaci za velmi lehký úder. Jestli něco, tak se naposledy zasmál.“

Marchand je vždy v centru pozornosti, ale ESPN ho posunula na novou úroveň s kamerou ‚Star Watch‘, která ho sledovala Sidney Crosby o celé hře. Než kotouč spadl, Marchand nevěděl, že bude na střelnici ESPN.

„Ach, to jsem nevěděl,“ řekl. „V každé hře jsou kamery. Nic to nemění. Asi bych se měl dnes večer ujistit, že budu hrát čistě. Dnes večer se neschovávej.“

Olmark dělá další začátek

Olmark, který si připsal sedmý start z 10 zápasů, si připsal sedmou ligovou výhru v této sezóně. . . David Krigsey Závodil na ranním bruslení, ale druhý zápas v řadě vynechal kvůli zranění horní části těla. Krejčí k Detroitu velmi lpěl Michael Rasmussen Čtvrtek . . . Craig Smith Montgomery řekl, že má co do činění se zraněním horní části těla a považuje se to den za dnem. Ranního lyžování se nezúčastnil. Laoko remizoval ve čtvrté lajně, i jarir nástup k jízdě s Charlie Coyle (uprostřed) a Trent Frederick (levé křídlo). . . Tučňáci byli bez Litanga, muže obrany číslo 1, který byl nemocný.

Strallman znovu přikývl

Anton Strallmann Dostal jsem hovor Jakub Zborel A Mike Riley Už druhý zápas v řadě. Z této skupiny tří obranných dvojic chce Montgomery vidět „management hry, schopnost dohrát hru, zejména na obranné úrovni, a schopnost pomoci s naší přechodovou hrou“. . . . Conor Clifton a Forbort se stali solidním párem pro druhou obranu Bruins, i když je nejlépe identifikovat jako třetí pár (a pravděpodobně se jednou za čas vklouznou do hry). Charlie McAvoy výnosy). To Zbořilovi, Reillymu a Stralmanovi znesnadní vidět zápis. „vzít [Clifton’s] „Fyzický a navíc fakt, že teď tak dobře posouvá puky, je těžké na něj vůbec pomyslet mimo tým,“ řekl Montgomery. Dodal, že Forport „byl nereálný. Od prvního dne tábora byl pravděpodobně nejdůslednějším a nejlépe bránícím mužem, kterého jsme měli den co den.“

